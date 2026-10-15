Nueva York, dentro y fuera de la pasarela: las tendencias que dejó la Fashion Week

La edición de septiembre de 2026, dedicada a la temporada Primavera-Verano 2027, puso en primer plano la identidad de la moda estadounidense, con firmas que revisitaron sus códigos más reconocibles y diseñadores latinoamericanos que encontraron en Nueva York una plataforma para mostrar sus creaciones. Esta vez, viajamos con el apoyo de Copa Airlines para conocer de cerca las propuestas de una industria que encuentra en esta ciudad uno de sus escenarios más importantes.