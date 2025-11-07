J Balvin lanza colaboración con Vélez

La cápsula —disponible desde el 7 de noviembre — reúne camisetas, polos, pañoletas, charms, portadocumentos y monederos, junto con un bolso de manijas intercambiables y una reinterpretación del Mini Garniel, uno de los íconos de la marca. Cada pieza incorpora detalles de personalización, pigmentaciones únicas y procesos de manufactura manual que reafirman el poder transformador del oficio hecho en Colombia: un lujo que nace de las manos, de la técnica y de una sensibilidad que reconoce la belleza en lo auténtico.