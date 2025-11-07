Moda
J Balvin lanza colaboración con Vélez
‘Ciudad Primavera: Beyond Flowers’, la cápsula oficial de sus shows en Colombia: una fusión entre moda, música y cultura.
‘Ciudad Primavera: Beyond Flowers’ es la unión entre Vélez —marca que ha hecho de la artesanía en cuero un lenguaje propio— y J Balvin —artista que ha expandido la identidad latina hacia los escenarios globales— da vida a una cápsula que traduce el espíritu de los próximos conciertos del músico en Medellín y Bogotá en objetos que se pueden vestir, sentir y llevar cerca de la piel.
Concebida como un diálogo entre la moda, el arte y la memoria colectiva, esta colección rinde homenaje a Medellín, la ciudad de la eterna primavera, cuyos paisajes urbanos, colores vibrantes y ritmo cotidiano inspiran esta sinergia entre tradición y vanguardia. Cada pieza funciona como un puente: entre el oficio manual de los artesanos de Vélez y la estética audaz, optimista y emocional que define a J Balvin.
La cápsula —disponible desde el 7 de noviembre — reúne camisetas, polos, pañoletas, charms, portadocumentos y monederos, junto con un bolso de manijas intercambiables y una reinterpretación del Mini Garniel, uno de los íconos de la marca. Cada pieza incorpora detalles de personalización, pigmentaciones únicas y procesos de manufactura manual que reafirman el poder transformador del oficio hecho en Colombia: un lujo que nace de las manos, de la técnica y de una sensibilidad que reconoce la belleza en lo auténtico.
El lanzamiento también será un acto simbólico. El Metro de Medellín —símbolo de movimiento, ciudad y orgullo colectivo— se transformará en escenario para presentar esta narrativa creativa, convirtiendo el cierre de año de Vélez en una experiencia inmersiva que celebra la energía en las calles, en los talleres y en los conciertos. Tal como Medellín, la colección respira cultura, conecta orígenes y acelera futuros.
“Ambos somos de Medellín y tenemos una visión para el mundo”, dice J Balvin. Y en esa frase se condensa el corazón de esta colaboración: la convicción de que lo que se crea desde Colombia, con amor, técnica y ambición estética, tiene la fuerza de resonar más allá de las fronteras.
“Esta colaboración con Vélez es un hecho histórico para la industria colombiana. Ambos somos de Medellín y tenemos una visión para el mundo. Estamos orgullosos de dónde venimos y de lo que, como latinos, podemos dar y aportar en lo creativo. Siempre pensando en la mejor calidad pero ante todo mucho amor por lo que hacemos . Vélez es de respeto” añade J Balvin.
Cada pieza refleja el ADN de Vélez a través de materiales premium, manufactura manual y personalización, con detalles como manijas intercambiables, marcación láser y pigmentaciones exclusivas que exaltan la tradición del cuero hecho en Colombia.