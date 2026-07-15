Moda
Ruvén Afanador y Chevignon reinterpretan el legado de los años 90 en Colombiamoda
El denim, el cuero y la estética rebelde que marcaron una década regresan reinterpretados en una propuesta que une fotografía, moda y nostalgia durante Colombiamoda 2026.
Hay tendencias que regresan por nostalgia y otras porque nunca terminan de irse. La década de los noventa pertenece a esta última categoría. Sus siluetas relajadas, el protagonismo del denim, las chaquetas de cuero y una actitud que mezclaba rebeldía con minimalismo siguen siendo una fuente de inspiración para diseñadores y marcas que buscan reinterpretar un lenguaje estético capaz de trascender generaciones.
Lejos de replicar el pasado, la moda actual ha encontrado en esa década un punto de partida para construir nuevas narrativas. Hoy, el revival noventero no solo se refleja en las prendas, sino también en la fotografía, la música y el cine, disciplinas que dialogan para crear colecciones en las que la nostalgia se convierte en una herramienta creativa y no en una simple referencia histórica.
Esa es la apuesta que Chevignon llevará a Colombiamoda 2026, donde presentará 90’s Revival, una colección inspirada en el imaginario visual de los años noventa y acompañada por The Object of My Affection, una intervención artística realizada junto al fotógrafo colombo-estadounidense Ruvén Afanador. La propuesta combina moda y arte para reinterpretar algunos de los códigos más representativos de la marca.
Fundada en París en 1979, Chevignon alcanzó gran reconocimiento internacional durante la década de los noventa gracias a prendas que hicieron del cuero y el denim dos de sus principales sellos de identidad. Esa herencia sirve ahora como punto de partida para una colección que toma referencias de la estética cinematográfica neo-noir, los videoclips de la época y el espíritu libre que caracterizó a buena parte de la cultura visual de aquellos años.
La colaboración con Ruvén Afanador amplía esa narrativa. Considerado uno de los fotógrafos latinoamericanos más influyentes de la moda contemporánea, el artista ha retratado a figuras como Barack Obama, Shakira, Monica Bellucci, Diana Ross, Al Pacino y Lenny Kravitz, además de publicar su trabajo en ediciones internacionales de Vogue. Su lenguaje visual, marcado por el dramatismo del blanco y negro y una fuerte carga teatral, ha convertido muchas de sus imágenes en piezas de colección exhibidas en galerías alrededor del mundo.
En The Object of My Affection, Afanador traslada esa sensibilidad artística al universo de Chevignon. La obra propone una serie de imágenes donde una de las prendas más icónicas de la marca se transforma en símbolo de identidad, permanencia y carácter, explorando cómo una pieza de vestir puede convertirse también en un objeto de memoria y expresión personal.
La colección 90’s Revival, por su parte, apuesta por el contraste entre la sensualidad de la lencería, la fuerza atemporal del cuero y la versatilidad del denim para construir una estética que equilibra romanticismo, actitud grunge y referencias cinematográficas. Más que reproducir una década, la propuesta busca reinterpretar sus códigos desde una mirada contemporánea.
La pasarela se presentará el 29 de julio, durante Colombiamoda 2026, en el City Hall El Rodeo, como una de las propuestas que reflejan la creciente integración entre moda, fotografía y expresión artística dentro del Sistema Moda colombiano.