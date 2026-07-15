Ruvén Afanador y Chevignon reinterpretan el legado de los años 90 en Colombiamoda

La colaboración con Ruvén Afanador amplía esa narrativa. Considerado uno de los fotógrafos latinoamericanos más influyentes de la moda contemporánea, el artista ha retratado a figuras como Barack Obama, Shakira, Monica Bellucci, Diana Ross, Al Pacino y Lenny Kravitz, además de publicar su trabajo en ediciones internacionales de Vogue. Su lenguaje visual, marcado por el dramatismo del blanco y negro y una fuerte carga teatral, ha convertido muchas de sus imágenes en piezas de colección exhibidas en galerías alrededor del mundo.