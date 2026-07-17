Moda
La artesanía peruana tendrá un lugar protagónico en Colombiamoda junto a Malva e Inexmoda
AYNI, una de las firmas más representativas del diseño contemporáneo peruano, presentará Malva de Luz, una colección que une artesanía, innovación textil y materiales nobles.
Durante años, las semanas de la moda más importantes del mundo concentraron su mirada en las grandes capitales europeas. Sin embargo, el mapa creativo se ha transformado. Hoy, América Latina ya no solo exporta talento: también construye un discurso propio basado en la identidad, el oficio y el valor de sus tradiciones textiles. En ese contexto, Inexmoda continúa consolidándose como una plataforma donde el lujo se entiende desde el origen y no únicamente desde el producto final.
Ese será precisamente el mensaje con el que cerrará Colombiamoda 2026. La encargada de la última pasarela será AYNI, una de las marcas más representativas del diseño contemporáneo peruano, que llegará a Medellín de la mano de Malva para presentar Malva de Luz, una colección que explora el diálogo entre la artesanía, la innovación textil y la manera en que la luz transforma los materiales.
La propuesta está compuesta por 30 salidas confeccionadas con algunas de las fibras más emblemáticas del Perú, entre ellas alpaca y algodones pima y tanguis, elaboradas por artesanas locales. A esos materiales se suma el denim, incorporado como un elemento contemporáneo que permite crear un puente entre el legado textil y una visión actual del diseño. El resultado es una colección donde tradición y modernidad conviven sin perder de vista el trabajo hecho a mano.
La presencia de AYNI también refleja el momento que vive la moda latinoamericana. Cada vez son más las marcas que encuentran en su patrimonio cultural una ventaja competitiva frente a un mercado global que valora la autenticidad, la trazabilidad y los procesos artesanales. Bajo esa mirada, Colombiamoda ha ampliado su alcance y hoy funciona como una plataforma de conexión entre creatividad, industria y cultura, reuniendo este año a más de 650 marcas, 70.000 asistentes y 17.000 compradores especializados provenientes de 50 países.
La edición número 37 de la Semana de la Moda de Colombia se desarrollará entre el 25 y el 31 de julio con una programación ampliada a siete días, más de 30 pasarelas y 143 eventos distribuidos en distintos puntos de Medellín. La plataforma, además, continúa fortaleciendo su circuito internacional, que este año pasó por Nueva York, Miami y Cali, y continuará en París una vez finalice la agenda en Colombia.
Para Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, la elección de AYNI representa el espíritu que este año guía a Colombiamoda bajo el concepto “Uniqueness is the New Luxury”.
“En Colombiamoda creemos que el verdadero lujo nace de aquello que hace única a cada marca, de su origen, su identidad y su legado. Que AYNI sea la encargada del cierre representa precisamente esa visión: una propuesta que transforma el trabajo artesanal, el diseño que honra sus raíces y el valor del oficio en una expresión de lujo contemporáneo.”
La participación de la firma peruana también responde a la visión con la que Malva ha construido su propuesta en la región. A través de una curaduría que reúne talento latinoamericano y marcas internacionales, la compañía busca impulsar diseñadores cuya identidad cultural y trabajo artesanal puedan competir en escenarios globales. Actualmente tiene presencia en Colombia, Perú y Panamá, y prepara la apertura de una nueva sede en Madrid como parte de su estrategia de expansión internacional.
La presencia de AYNI simboliza un momento de transformación para la industria regional. La alianza entre Malva e Inexmoda reafirma una apuesta compartida por proyectar el talento latinoamericano en los principales escenarios internacionales y confirma que el diseño contemporáneo de la región encuentra hoy su mayor fortaleza en aquello que lo hace único: el conocimiento transmitido por generaciones, el trabajo artesanal y una identidad capaz de dialogar con el mundo sin perder sus raíces.