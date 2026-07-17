La artesanía peruana tendrá un lugar protagónico en Colombiamoda junto a Malva e Inexmoda

Durante años, las semanas de la moda más importantes del mundo concentraron su mirada en las grandes capitales europeas. Sin embargo, el mapa creativo se ha transformado. Hoy, América Latina ya no solo exporta talento: también construye un discurso propio basado en la identidad, el oficio y el valor de sus tradiciones textiles. En ese contexto, Inexmoda continúa consolidándose como una plataforma donde el lujo se entiende desde el origen y no únicamente desde el producto final.