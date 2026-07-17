Moda
Lupita Nyong’o lleva el sello de Silvia Tcherassi a las calles de Nueva York
La actriz ganadora del Óscar eligió el vestido Gypsy de la diseñadora colombiana para una aparición en Nueva York durante la promoción de The Odyssey.
Las giras promocionales de cine hace tiempo dejaron de limitarse a entrevistas y alfombras rojas. Hoy son también escenarios donde la moda construye narrativas, consolida alianzas entre celebridades y casas de diseño, e incluso prolonga el universo visual de las películas mucho más allá de la pantalla. Pocas producciones recientes lo han demostrado con tanta claridad como The Odyssey, la nueva adaptación dirigida por Christopher Nolan, cuya promoción ha estado marcada por una sucesión de looks inspirados en la épica y la estética clásica.
En ese recorrido, la actriz ganadora del Premio Óscar Lupita Nyong’o sumó un nuevo guiño al diseño colombiano al elegir una creación de Silvia Tcherassi para su salida de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en Nueva York. La actriz, que interpreta a Helen de Troya y Clitemnestra en la película, ha construido junto a su estilista Micaela Erlanger un guardarropa que evoca la elegancia, la fuerza y el imaginario mitológico que atraviesa la historia, sin recurrir a una interpretación literal del vestuario de época.
Para esta aparición, Nyong’o eligió el Gypsy Dress, un diseño perteneciente a la propuesta más reciente de Silvia Tcherassi. Se trata de un vestido midi confeccionado en un tejido italiano de seda, con una silueta en línea A, escote halter y un cinturón desmontable que define la cintura. El estampado geométrico en tonos verde lima, negro y marfil aporta dinamismo a la prenda, mientras que los paneles de diferentes patrones generan movimiento y profundidad visual. La pieza está confeccionada en Colombia y refleja uno de los lenguajes más reconocibles de la diseñadora: estampados sofisticados, construcción impecable y una feminidad contemporánea.
El look se completó con accesorios en tonos neutros, permitiendo que el vestido se convirtiera en el verdadero protagonista. La elección también dialoga con una tendencia que ha acompañado buena parte de la gira de prensa de The Odyssey: prendas fluidas, siluetas envolventes y referencias sutiles a la antigüedad clásica, reinterpretadas desde el lujo contemporáneo.
No es la primera vez que una celebridad de primer nivel incorpora el trabajo de Silvia Tcherassi a su guardarropa. A lo largo de los años, la diseñadora barranquillera ha vestido a figuras como Beyoncé, Shakira, Sofía Vergara, Jennifer López, Salma Hayek y Queen Rania de Jordania, consolidando una presencia constante en la escena internacional. Su propuesta ha encontrado un lugar propio gracias a una combinación de arquitectura, artesanía y una visión latinoamericana del lujo que trasciende las temporadas.
En los últimos años, además, Tcherassi ha continuado expandiendo ese universo con colecciones donde predominan las sedas estampadas, las siluetas relajadas y una estética pensada para una mujer cosmopolita. Sus recientes propuestas han explorado colores vibrantes, tejidos ligeros y referencias al Caribe colombiano, manteniendo un equilibrio entre sofisticación y versatilidad que ha definido la identidad de la firma.
La elección de Lupita Nyong’o confirma, una vez más, la visibilidad que el diseño colombiano sigue ganando en los escenarios internacionales. En medio de una gira de prensa donde la moda se ha convertido en parte de la conversación cultural alrededor de The Odyssey, la presencia de Silvia Tcherassi demuestra que el talento latinoamericano continúa ocupando un lugar cada vez más relevante en el vestuario de algunas de las mujeres más influyentes de Hollywood.