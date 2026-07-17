Lupita Nyong’o lleva el sello de Silvia Tcherassi a las calles de Nueva York

Para esta aparición, Nyong’o eligió el Gypsy Dress, un diseño perteneciente a la propuesta más reciente de Silvia Tcherassi. Se trata de un vestido midi confeccionado en un tejido italiano de seda, con una silueta en línea A, escote halter y un cinturón desmontable que define la cintura. El estampado geométrico en tonos verde lima, negro y marfil aporta dinamismo a la prenda, mientras que los paneles de diferentes patrones generan movimiento y profundidad visual. La pieza está confeccionada en Colombia y refleja uno de los lenguajes más reconocibles de la diseñadora: estampados sofisticados, construcción impecable y una feminidad contemporánea.