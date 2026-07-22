Andrés Otálora y el regreso de Cali al centro de la conversación de moda

Otálora reafirmó sus cualidades como diseñador, que van desde traducir elementos reconocibles de la identidad latinoamericana a un código contemporáneo, comercial y exportable. Presentarla en su ciudad de origen refuerza la coherencia del relato que promueve la mezcla entre diseño, memoria e industria. La ciudad de las marranitas, el arroz atollado, la lulada, el champús, el pandebono y el cholado es también el lugar para mezclar colores y texturas en un desfile. La pasarela permitió mirar a Cali no solo como origen de una marca, sino como un territorio donde la moda convive con la música, la cocina, la memoria del Pacífico y una manera particular de habitar el clima tropical. Serena & Costera cerró la noche con la serenidad prometida en su nombre, al tiempo que elevó un grito de Cali como centro de la conversación sobre moda, creatividad y diseño.