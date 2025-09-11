-Latinoamérica conquista Moscú con creatividad y vanguardia

Esta temporada, Moscow Fashion Week volvió a consolidarse como una de las plataformas de la moda internacional, reuniendo a 361 marcas de Rusia y del mundo. Entre los nombres que brillaron en la capital rusa, Latinoamérica se alzó con fuerza gracias a diseñadores de Brasil, Guatemala y Nicaragua, quienes compartieron escenario con talentos de países como Estados Unidos, Sudáfrica, China y España. Una participación que no solo destacó por su diversidad estética, sino por la potencia cultural que los diseñadores latinoamericanos llevaron a Moscú.