Padova Takes Paris: el lujo compartido en clave femenina

La colección Pre Fall 2025 se alinea con un espíritu artístico que va más allá de la moda. Cada pieza es un fragmento de memoria, un guiño contemporáneo a la tradición del ballet y una invitación a pensar la ropa como un objeto de belleza y movimiento. Aquí, la feminidad se entiende como libertad creativa y como un juego con los códigos de lo clásico y lo moderno.