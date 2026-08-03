-Así reinterpretaron Vélez y J Balvin la artesanía latinoamericana con Artisan Gang

Las raíces, los oficios y el patrimonio cultural dejaron de entenderse como elementos del pasado para convertirse en algunos de los mayores activos creativos del lujo contemporáneo. Esa fue una de las reflexiones que dejó Artisan Gang in The City, la colaboración entre Vélez y J Balvin, una de las presentaciones más comentadas de Colombiamoda 2026 y un manifiesto sobre el lugar que hoy ocupa el Latin Craft dentro de la moda global.