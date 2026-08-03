‘Monolitos’, una pasarela de estructuras, luz y sensualidad

Entre siluetas arquitectónicas, tonos luminosos y una puesta en escena inmersiva, Santísimas expuso una de sus colecciones más conceptuales hasta la fecha. Mientras las luces recorrían la cúpula del Planetario de Medellín y las primeras siluetas aparecían sobre la pasarela, la sensación era la de entrar a otro universo. Monolitos llevó al público a un recorrido donde la moda dialogó con la ciencia, la naturaleza y el tiempo para hablar de algo profundamente humano: aquello que permanece cuando todo a nuestro alrededor cambia.