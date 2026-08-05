Moda
Colombiamoda 2026 cerró con cifras que consolidan la proyección internacional de la moda colombiana
La edición 37 reunió a 630 marcas, recibió visitantes de 53 países y fortaleció las oportunidades de negocio para el Sistema Moda colombiano, reafirmando el papel de la feria como una plataforma de internacionalización para la industria.
Las pasarelas marcaron el ritmo de Colombiamoda 2026, pero el balance de la feria también se mide en oportunidades de negocio, conexiones internacionales y crecimiento para el Sistema Moda colombiano. Con la participación de cientos de marcas, miles de compradores especializados y una agenda que trascendió Medellín, la edición número 37 confirmó que la Semana de la Moda de Colombia continúa consolidándose como una plataforma para proyectar el talento nacional hacia nuevos mercados.
Durante esta edición, 630 marcas provenientes de 54 ciudades del país participaron en la feria, que recibió 65.000 asistentes de 53 países y convocó a 9.000 compradores especializados, de los cuales cerca de 1.600 fueron internacionales. Vestuario, calzado, marroquinería, accesorios, joyería, bienestar, denim, resortwear e insumos especializados hicieron parte de una oferta que buscó responder a las exigencias de un mercado global cada vez más enfocado en el diseño, la innovación, la identidad y la sostenibilidad.
Uno de los principales indicadores del alcance comercial de la feria estuvo en la presencia de compradores nacionales e internacionales, quienes recorrieron la muestra comercial para conocer nuevas propuestas y establecer relaciones con las marcas participantes. Según Inexmoda, esta dinámica volvió a posicionar a Colombiamoda como uno de los principales escenarios de encuentro empresarial del Sistema Moda en América Latina.
La internacionalización también avanzó a través de la misión comercial liderada por ProColombia, que reunió a 149 compradores internacionales de 16 mercados estratégicos y dejó expectativas de negocios por USD 12 millones para las empresas participantes. Entre los países representados estuvieron Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, México, Guatemala, Aruba y Perú, fortaleciendo las oportunidades comerciales para las marcas colombianas en América Latina, Norteamérica y el Caribe.
Estas cifras se suman al comportamiento reciente del Sistema Moda colombiano. De acuerdo con el balance presentado por Inexmoda, en 2025 las exportaciones del sector alcanzaron USD 1,64 mil millones, impulsadas principalmente por las categorías de cosméticos y confección. Estados Unidos, Ecuador, México, Perú y Venezuela concentraron más del 65 % de esas exportaciones, reflejando la creciente integración de la industria colombiana a los mercados internacionales.
El impacto de Colombiamoda también se extendió a la ciudad anfitriona. La llegada de compradores, empresarios, diseñadores, expertos y visitantes generó una derrama económica estimada en USD 22 millones para Medellín, además de 2.500 empleos directos e indirectos, beneficiando sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios asociados al turismo de negocios.
A esa dinámica comercial se sumó una programación que durante siete días reunió 35 pasarelas, 140 eventos y una agenda de conocimiento con 126 expertos nacionales e internacionales, consolidando a la feria como un espacio donde convergen creatividad, negocios y formación para la industria.
Los resultados de esta edición también hicieron parte de una estrategia de mayor alcance. Durante 2026, la conversación alrededor de la moda colombiana se extendió a ciudades como Nueva York, Miami, Cali y Medellín, y continuará próximamente en París, dentro de un circuito que busca conectar a las marcas nacionales con nuevos compradores, aliados y mercados internacionales.
Más allá de las tendencias presentadas sobre la pasarela, Colombiamoda 2026 dejó un balance que evidencia el momento que vive la industria nacional: una moda que fortalece su competitividad desde el diseño, la innovación y la construcción de marca, mientras amplía su presencia en escenarios internacionales y consolida a Colombia como uno de los referentes del Sistema Moda en la región.