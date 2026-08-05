-Colombiamoda 2026 cerró con cifras que consolidan la proyección internacional de la moda colombiana

Las pasarelas marcaron el ritmo de Colombiamoda 2026, pero el balance de la feria también se mide en oportunidades de negocio, conexiones internacionales y crecimiento para el Sistema Moda colombiano. Con la participación de cientos de marcas, miles de compradores especializados y una agenda que trascendió Medellín, la edición número 37 confirmó que la Semana de la Moda de Colombia continúa consolidándose como una plataforma para proyectar el talento nacional hacia nuevos mercados.