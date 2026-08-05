Primavera desfiló entre estampados, flores retro y espíritu latino

Más allá del lanzamiento de una nueva colección, el desfile se integró a la iniciativa impulsada por la Alcaldía de Medellín, Inexmoda y la Corporación Vía Primavera para revitalizar este emblemático corredor del barrio El Poblado. La propuesta invitó a volver la mirada hacia un lugar que durante años ha sido referente de diseño, gastronomía y creatividad, entendiendo la moda como una herramienta capaz de activar conversaciones sobre el espacio público y la vida urbana.