Moda
Primavera desfiló entre estampados, flores retro y espíritu latino
La nueva colección Resort 27 de Agua Bendita convirtió la pasarela en un homenaje a Vía Primavera, uniendo moda, música, diseño y el deseo de recuperar uno de los corredores creativos más emblemáticos de Medellín.
La noche del jueves 30 en Colombiamoda 2026 tuvo un protagonista claro: el regreso a las calles que vieron crecer a Agua Bendita, una de las marcas colombianas con mayor reconocimiento internacional. Bajo el concepto “Primavera”, la presentación de la colección Resort 27 transformó la pasarela en una declaración sobre el vínculo entre la moda, la ciudad y los espacios que construyen identidad.
Más allá del lanzamiento de una nueva colección, el desfile se integró a la iniciativa impulsada por la Alcaldía de Medellín, Inexmoda y la Corporación Vía Primavera para revitalizar este emblemático corredor del barrio El Poblado. La propuesta invitó a volver la mirada hacia un lugar que durante años ha sido referente de diseño, gastronomía y creatividad, entendiendo la moda como una herramienta capaz de activar conversaciones sobre el espacio público y la vida urbana.
Para la marca, el escenario tenía un significado especial. Fue en Vía Primavera donde abrió su primera tienda en 2006 y, dos décadas después, regresó al mismo lugar para convertir ese origen en el hilo conductor de una colección que celebra pasado, presente y futuro.
Sobre la pasarela desfilaron seis universos creativos que dieron forma a Resort 27, una propuesta que mantuvo el ADN de la firma con una estética vibrante, femenina, joven y desenfadada. Siluetas sensuales, estampados tipo scarf, flores de inspiración retro, rayas, animal print y detalles artesanales construyeron una narrativa visual acompañada por una paleta de tonos tierra, vino, negro y crema.
Uno de los momentos más comentados de la noche fue la participación de Ryan Castro como director creativo invitado. El artista presentó una cápsula especial dentro del desfile, llamada ‘Felina’, ampliando una colaboración que la marca había iniciado anteriormente y que, en esta ocasión, conectó moda, música y cultura urbana desde una perspectiva contemporánea.
El desfile también reforzó uno de los pilares que ha acompañado a la firma durante más de dos décadas: el trabajo artesanal. Cada una de las piezas mantiene el sello de las #ABhearts, las artesanas que transforman los diseños en prendas llenas de bordados, detalles e identidad, consolidando una visión de la moda colombiana que encuentra en el trabajo manual uno de sus mayores valores.
En el contexto de Colombiamoda 2026, la propuesta dialogó con una conversación más amplia sobre el papel de la moda en la transformación de las ciudades. La recuperación del espacio público, la permanencia de marcas de autor y la consolidación de Vía Primavera como un distrito de moda, diseño y gastronomía fueron parte del mensaje que acompañó la puesta en escena.
Con “Primavera”, la pasarela cerró el círculo entre memoria y futuro. Más que presentar una nueva colección resort, propuso volver a recorrer las calles donde comenzó una historia creativa que hoy continúa proyectando el diseño colombiano desde Medellín hacia el mundo.