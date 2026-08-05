Moda
El jardín de las diosas
Dolce & Gabbana regresó a Taormina para presentar una colección de alta moda que convirtió la feminidad siciliana en un ejercicio de devoción, donde el mito clásico, la artesanía y el paisaje mediterráneo dialogaron en un mismo escenario.
Por: Monica Garzón Ramírez
Dolce & Gabbana volvió a Taormina porque allí también comenzó parte de su historia. Fue en esta ciudad donde, en 2012, Domenico Dolce y Stefano Gabbana presentaron su primera colección de alta moda, dando origen a un proyecto que transformó su refinamiento artesanal en una celebración itinerante del patrimonio artístico, arquitectónico y cultural de Italia. Trece años después, el regreso no fue un ejercicio de memoria, sino una reafirmación de los códigos que han definido a la firma desde sus inicios.
Como segundo capítulo de The Sicilian Dream, la trilogía con la que los diseñadores decidieron volver a las raíces más profundas de la maison, la colección encontró su escenario en Radicepura, un parque botánico de cinco hectáreas ubicado a los pies del Etna. Allí, entre miles de especies vegetales que prosperan sobre suelo volcánico, la naturaleza se convirtió en el eje de una narrativa donde Sicilia volvió a ocupar el centro de la conversación.
Radicepura es uno de los referentes de la floricultura mediterránea y un proyecto construido alrededor de la sostenibilidad y la conservación botánica. En ese paisaje exuberante, donde palmeras, jazmines, cítricos y especies exóticas conviven con la fuerza silenciosa del volcán, Dolce & Gabbana encontró el escenario perfecto para imaginar una especie de jardín del Edén contemporáneo, suspendido entre la realidad y el mito.
Titulada Las devotas de las diosas del Olimpo, la colección propuso una reflexión sobre la feminidad a partir de una idea profundamente siciliana: la devoción. Esta, no entendida únicamente desde la tradición religiosa, sino como una forma de cuidar, preservar y rendir homenaje a todo aquello que en la Tierra se considera bello.
Cada salida reforzó esa construcción simbólica. Las modelos eran anunciadas por su nombre antes de aparecer en escena, como si cada una representara una divinidad distinta dentro de un mismo relato coral.
El verdadero protagonismo, sin embargo, estuvo en el oficio. La colección desplegó un ejercicio de alta artesanía donde aplicaciones tridimensionales, bordados de una precisión casi pictórica y delicadas construcciones de tul dialogaron con corsetería, encajes y referencias a la lencería.
A su vez, sobre terciopelos, sedas y organzas florecieron jardines enteros: rosas, azahares y cítricos parecían salir de los tejidos mediante técnicas que desdibujaban el límite entre la moda y el arte. A su vez, en exuberante contrapunto, la opulencia del barroco siciliano, las amplias faldas de inspiración ceremonial y la solemnidad de la imaginería religiosa aparecieron entonces no como una cita literal, sino como un lenguaje visual que reafirmó aquello que Dolce & Gabbana ha defendido desde sus orígenes: la alta moda como el lugar donde la memoria, la tradición y la excelencia artesanal encuentran su expresión más refinada.
De esta manera, la colección volvió a demostrar que el verdadero universo de la marca no reside únicamente en el barroco, el encaje o la ornamentación. Su lenguaje nace de una identidad profundamente mediterránea, donde se unen la historia, la artesanía y las tradiciones populares envueltas de pasión.