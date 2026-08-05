El jardín de las diosas

A su vez, sobre terciopelos, sedas y organzas florecieron jardines enteros: rosas, azahares y cítricos parecían salir de los tejidos mediante técnicas que desdibujaban el límite entre la moda y el arte. A su vez, en exuberante contrapunto, la opulencia del barroco siciliano, las amplias faldas de inspiración ceremonial y la solemnidad de la imaginería religiosa aparecieron entonces no como una cita literal, sino como un lenguaje visual que reafirmó aquello que Dolce & Gabbana ha defendido desde sus orígenes: la alta moda como el lugar donde la memoria, la tradición y la excelencia artesanal encuentran su expresión más refinada.