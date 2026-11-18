Moda
Lorena Saravia y su arquitectura de la feminidad llegan a Colombia
La diseñadora mexicana aterriza en ST DOM con una propuesta que combina siluetas estructuradas, minimalismo y referencias a la identidad cultural de su país.
En la moda latinoamericana hemos podido ver el trabajo de diseñadores que han encontrado una voz propia al mirar hacia sus raíces sin anclarse a ellas. Lorena Saravia pertenece a esa generación que entiende la identidad cultural como un punto de partida para construir una propuesta contemporánea. Desde México, su firma ha desarrollado una estética reconocible por sus líneas depuradas, sus siluetas estructuradas y por una interpretación de la feminidad que equilibra fuerza, independencia y elegancia.
Fundada en 2010, la marca ha construido su trayectoria en torno a una idea de vestuario que privilegia la forma y la funcionalidad. Su lenguaje minimalista evita depender del exceso decorativo y encuentra su carácter en las proporciones, la construcción de las prendas y una sofisticación discreta. Esa mirada le ha permitido ganar reconocimiento dentro y fuera de México, con hitos como el premio Vogue Who’s On Next México, una colaboración global con H&M en 2025 y la presentación de su colección Primavera-Verano 2027 en Nueva York.
Ahora, Saravia llega al mercado colombiano a través de una alianza con ST DOM Bogotá y FashionLab, agencia especializada en la internacionalización de marcas latinoamericanas. La incorporación de la firma a esta concept store abre una nueva puerta para el diseño mexicano en el país y pone sobre la mesa una conversación relevante para la industria regional: la circulación de propuestas de autor entre los mercados latinoamericanos y la construcción de espacios comerciales que les permitan encontrar nuevas audiencias.
Una identidad que se construye desde la forma
La propuesta de Lorena Saravia parte de una lectura particular de la mujer contemporánea. Sus prendas buscan acompañar una vida activa sin renunciar a una presencia estética definida. En ese equilibrio, la estructura tiene un papel central, el de las siluetas precisas y las líneas limpias, que construyen una imagen sobria, mientras la funcionalidad evita que el diseño se quede únicamente en el terreno conceptual.
Su trabajo también plantea una relación interesante entre moda e identidad. La diseñadora incorpora referencias culturales mexicanas a un lenguaje visual actual, sin reducirlas a elementos folclóricos ni a recursos decorativos evidentes. Esa combinación le ha permitido desarrollar una firma con reconocimiento internacional y participar en escenarios que amplían la visibilidad del diseño latinoamericano.
La llegada a Bogotá ocurre en un momento en el que las conexiones regionales cobran importancia para las marcas independientes y de autor. Encontrar aliados comerciales, acceder a nuevos públicos y construir presencia fuera del mercado de origen son pasos fundamentales para ampliar su alcance. En ese sentido, la alianza con ST DOM y FashionLab funciona como una plataforma para acercar la propuesta de Saravia a los consumidores colombianos y para fortalecer los vínculos entre las industrias creativas de la región.
La llegada de la diseñadora suma una nueva firma mexicana al panorama local y confirma el interés por construir un circuito latinoamericano en el que el diseño pueda viajar, encontrar otros públicos y dialogar con distintas formas de entender el estilo en nuestro continente.