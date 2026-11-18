Fundada en 2010, la marca ha construido su trayectoria en torno a una idea de vestuario que privilegia la forma y la funcionalidad. Su lenguaje minimalista evita depender del exceso decorativo y encuentra su carácter en las proporciones, la construcción de las prendas y una sofisticación discreta. Esa mirada le ha permitido ganar reconocimiento dentro y fuera de México, con hitos como el premio Vogue Who’s On Next México, una colaboración global con H&M en 2025 y la presentación de su colección Primavera-Verano 2027 en Nueva York.