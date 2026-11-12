Moda
Pedrería, metalizados y denim: Rifle renueva su lenguaje sin perder el ADN urbano
La colección INDI propone nuevas formas de llevar el jean en las celebraciones de fin de año, con prendas que conservan la comodidad y las siluetas reconocibles de la marca.
El jean tiene una larga historia en el armario colombiano y Rifle lleva casi cuatro décadas escribiendo un capítulo a su lado. Desde 1985, la marca construye su identidad en torno al denim, con prendas que privilegian las buenas hormas, la comodidad y la durabilidad. Su propuesta ha cambiado con las tendencias y con las distintas generaciones que la han llevado, pero conserva un rasgo reconocible: ese carácter urbano que encuentra en el jean una prenda para todos los días.
Esa evolución hoy tiene un nombre, Denim Cool Real. Bajo esta identidad, Rifle actualiza su propuesta con una mirada más contemporánea y aspiracional, amplía el trabajo en los detalles y explora nuevas maneras de llevar una de sus materias primas más características. La intención sigue teniendo el denim como punto de partida, incluso cuando la ocasión nos pide algo distinto de los códigos habituales de los outfits del día a día.
INDI, su colección de fin de año, parte precisamente de esa idea. La propuesta para mujeres y hombres lleva el jean a los planes de celebración y juega con recursos que transforman su apariencia sin borrar su carácter. El nombre hace referencia al índigo, el pigmento que da identidad al denim, y la colección toma inspiración de la tendencia denim luxury para trabajar con brillos, contrastes y texturas.
La cápsula reúne jeans y chaquetas con pedrería, piezas de jacquard y acabados metalizados. A estas prendas se suman transparencias con velvet, encajes y tejidos livianos que introducen otros contrastes. El resultado conserva la familiaridad del jean, pero abre espacio a detalles que suelen reservarse para ocasiones especiales.
En la colección vemos, por ejemplo, conjuntos de denim on denim que pueden combinar un chaleco con aplicaciones de piedras con un jean de silueta amplia. Otro mezcla un top brillante con un jean negro intervenido, y una chaqueta de denim negro con detalles luminosos concentra buena parte del espíritu de la colección. En las tres, la transformación ocurre a través de los acabados y las combinaciones, mientras la marca mantiene las hormas y la comodidad que forman parte de su identidad.
«Quisimos transformarnos con un producto mucho más evolucionado y mucho más contemporáneo. Rifle es una marca que aún está dirigida a todo tipo de público. Incorporamos todas las edades, todos los estratos; queremos llegar a todos los lugares de Colombia. Entonces, en nuestro portafolio hay prendas demasiado versátiles. Pero ahora también tenemos sí o sí prendas icónicas y esos statements, piezas, digamos, mucho más elaboradas, que nos generan looks mucho más modernos para la nueva etapa en la que hemos venido trabajando», afirmó María Alejandra López, directora de Diseño de la marca, para FUCSIA.
La colección se presentó durante Noche de Brillos, un desfile de 25 looks realizado en el rooftop de Dislicores, en alianza con MIL976. La colaboración también dio origen a un cóctel llamado INDI, cuyos destellos plateados y su cambio gradual de color hacia el índigo llevaron algunos de los códigos visuales de la colección a la experiencia nocturna.
Con esta entrega, Rifle amplía las posibilidades de una prenda que ha acompañado su historia desde el comienzo. El denim sigue siendo el centro de su propuesta, aunque ahora aparece con pedrería, metalizados y texturas que lo llevan a otros escenarios.
La trayectoria de Rifle también habla de su capacidad para leer los cambios en la forma de vestir de los colombianos. Desde sus inicios, la marca ha forjado una relación cercana con el estilo de vida urbano, ofreciendo prendas que acompañan en distintos momentos de la cotidianidad. El jean ha sido el hilo conductor de ese recorrido, pero su interpretación ha cambiado con las siluetas, los materiales y las preferencias de quienes encuentran en la ropa una forma de expresar su personalidad.
«En Rifle no dejamos de ser una marca denim para hacer moda: hacemos moda desde el denim. INDI demuestra que el jean que te queda bien también puede acompañarte a celebrar», explica López sobre la línea editorial de la marca. Y esa búsqueda se refleja en una propuesta que hoy presta más atención a los acabados, las combinaciones y el diseño, sin perder de vista aquello que hizo reconocible a la marca desde un principio.
Es así como los cortes pensados para cuerpos reales y la comodidad siguen ocupando un lugar central, mientras el denim se encuentra con nuevos tratamientos y recursos visuales. La evolución, entonces, ocurre a partir de un lenguaje conocido, con espacio para experimentar y ampliar el repertorio de prendas.
Con INDI, esa exploración llega a un terreno particular: el de la ropa para salir de noche. Las aplicaciones brillantes, los metalizados y las transparencias amplían las posibilidades del armario denim y proponen combinaciones para los festejos de esta época del año. Rifle conserva así su acento urbano, pero juega con una versión más expresiva del jean, capaz de acompañar una cena, una fiesta o cualquier plan que pida un poco más de brillo. INDI ya está disponible en las tiendas de la marca en Colombia y en su tienda online.