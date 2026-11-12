-Pedrería, metalizados y denim: Rifle renueva su lenguaje sin perder el ADN urbano

«Quisimos transformarnos con un producto mucho más evolucionado y mucho más contemporáneo. Rifle es una marca que aún está dirigida a todo tipo de público. Incorporamos todas las edades, todos los estratos; queremos llegar a todos los lugares de Colombia. Entonces, en nuestro portafolio hay prendas demasiado versátiles. Pero ahora también tenemos sí o sí prendas icónicas y esos statements, piezas, digamos, mucho más elaboradas, que nos generan looks mucho más modernos para la nueva etapa en la que hemos venido trabajando», afirmó María Alejandra López, directora de Diseño de la marca, para FUCSIA.