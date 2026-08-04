La tradición textil peruana cerró Colombiamoda 2026 entre fibras naturales y herencia artesanal

Más allá de presentar una colección, el desfile propuso una conversación sobre el lugar que ocupa hoy el lujo dentro de la moda latinoamericana. Frente a una industria cada vez más interesada en la trazabilidad, la autenticidad y el impacto social de las prendas, AYNI planteó una visión en la que el verdadero valor nace del origen de los materiales, la relación con las comunidades y la permanencia de los saberes artesanales.