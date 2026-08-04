Moda
La tradición textil peruana cerró Colombiamoda 2026 entre fibras naturales y herencia artesanal
AYNI presentó una colección que convirtió los tejidos, el trabajo artesanal y la tradición textil del Perú en una propuesta contemporánea que reivindica una nueva mirada del lujo latinoamericano.
El cierre de Colombiamoda 2026 tuvo acento peruano. La firma AYNI fue la encargada de despedir la feria con Malva de Luz, una colección que llevó a la pasarela una interpretación contemporánea de la tradición textil andina, construida a partir de fibras naturales, procesos artesanales y una profunda conexión con el territorio.
Presentada gracias a una alianza entre Malva e Inexmoda, la colección reunió algunas de las características que hoy definen a una nueva generación de marcas latinoamericanas: el respeto por el oficio, la sostenibilidad como parte del proceso creativo y una estética que encuentra en el origen de los materiales su mayor valor.
Inspirada en la transformación de la luz sobre los paisajes peruanos, Malva de Luz exploró una paleta de tonos neutros, tierras y matices luminosos que evocan el amanecer y el atardecer en los Andes. Cada prenda fue concebida como un ejercicio de equilibrio entre la sensibilidad artesanal y el diseño contemporáneo, manteniendo el protagonismo de las texturas, los tejidos y las siluetas limpias que caracterizan a la firma.
La colección destacó especialmente por el uso de materiales emblemáticos del patrimonio textil peruano, entre ellos la alpaca, el algodón pima y el algodón tanguis. Estas fibras naturales, trabajadas por comunidades artesanas y talleres especializados, dieron vida a prendas que privilegian la calidad, la durabilidad y la sofisticación desde una perspectiva alejada de las tendencias pasajeras.
Ese vínculo con el oficio ha sido una constante en la historia de AYNI. Desde su creación, la marca ha construido un modelo de trabajo basado en la colaboración con artesanos locales, preservando técnicas tradicionales y promoviendo procesos de producción responsables. En Malva de Luz, esa filosofía se tradujo en una colección donde cada tejido, acabado y detalle refleja el tiempo, el conocimiento y la experiencia acumulada por generaciones de maestros textiles.
Más allá de presentar una colección, el desfile propuso una conversación sobre el lugar que ocupa hoy el lujo dentro de la moda latinoamericana. Frente a una industria cada vez más interesada en la trazabilidad, la autenticidad y el impacto social de las prendas, AYNI planteó una visión en la que el verdadero valor nace del origen de los materiales, la relación con las comunidades y la permanencia de los saberes artesanales.
La participación de la firma peruana también evidenció el creciente intercambio creativo que vive la región. Que una marca de Perú haya sido la encargada de cerrar la principal semana de la moda colombiana refleja una conversación cada vez más sólida entre diseñadores latinoamericanos, quienes comparten una visión donde la identidad cultural y el trabajo artesanal se convierten en herramientas para dialogar con el mercado internacional.
Con Malva de Luz, AYNI cerró Colombiamoda 2026, pero también nos recordó que algunas de las propuestas más relevantes de la moda latinoamericana siguen naciendo del encuentro entre tradición e innovación, demostrando que el lujo contemporáneo puede construirse desde el territorio, las fibras naturales y el conocimiento transmitido de generación en generación.