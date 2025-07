Silvia Tcherassi inaugurará la edición número 40 de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

La colombiana, reconocida por su estilo sofisticado y sensible, será la encargada de abrir el calendario de desfiles el próximo 17 de septiembre, marcando el inicio de la jornada OFF con una presentación en un espacio emblemático de la capital española. Su elección no es casual: este año también se cumplen diez años desde que Tcherassi abrió su primera boutique en Madrid, consolidando un vínculo afectivo y comercial con la ciudad.