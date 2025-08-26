-“Somos atemporales”

Desde su llegada al cargo siempre ha sostenido que dos de sus más grandes ilusiones son fortalecer las unidades productivas, la capacitación, el seguimiento y la asesoría a todos los actores del sector (porque mejorando las bases se mejora la competitividad de todo el entorno) y visibilizar el talento y las marcas locales en el ámbito internacional. Dos tareas que hoy cumple a cabalidad. Tan solo en 2024, Inexmoda acompañó en diversos procesos a más de 830 empresas de todo el país y registró un crecimiento histórico en su presencia en Bogotá. También se abrieron nuevos frentes de negocio como Heimtextil, una feria de textiles para el hogar, el sector de la hospitalidad y los interesados en el interiorismo, que contó con 136 expositores y más de 4.000 visitantes. Y en septiembre de 2026 se le dará vida a otro espacio de tecnología, maquinaria e inteligencia artificial: Nextech.