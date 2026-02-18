En California pero PR se siente cerquita
Por Redacción Fucsia
Por: Laura Nieto
La moda ha sido tildada por décadas como un acto banal y desprovisto de profundidad. Términos con los que también se ha clasificado la música de Bad Bunny. El artista, quien ganó el Grammy por el mejor álbum del año con Debí Tirar Más Fotos (DTMF), se presentó en el escenario más grande del mundo, el Halftime del Super Bowl.
Desde el anuncio de su presentación las críticas negativas se hicieron presentes. Empezando por el presidente de los Estados Unidos que condenó el show como uno de los peores en la historia, así como de miles de personas que afirmaban que el reggaeton no es verdadera música.
Sin embargo, para muchos otros el show de Benito Ocasio fue un acto de amor a la latinidad. Una protesta pacífica en donde expresó sus sentimientos hacia Puerto Rico, haciéndonos sentir a los latinos parte de algo más grande. Teniendo en cuenta la coyuntura internacional y la violencia de la que han sido víctimas los migrantes en Estados Unidos, el show del medio tiempo fue en realidad un grito de aliento, un abrazo a través del arte y los ritmos que llevamos en la sangre.
Y aunque mis opiniones respecto al show son de completa admiración y respeto, no es una columna sobre su show, es una columna sobre su look. Bad Bunny usó un conjunto blanco en su totalidad de Zara hecho a medida, cosa que la marca española no había hecho nunca.
Llevaba un pantalón de sastre, con una camisa y corbata a juego, por encima tenía un jersey que hacía alusión a los uniformes de fútbol americano y unos tenis Adidas BadBo 1.0 de su colaboración con la marca alemana. En esencia parece un look básico que tal vez fue escogido por el equipo para no robarle atención al show. Pero si observamos más de cerca quizás entendamos que efectivamente es una selección pensada como un acto político.
¿Han escuchado el dicho “el que calla, otorga”? Para mí, este es uno de esos casos, el hecho de que algo no se diga con palabras no quiere decir que no se exprese de otra forma. Empecemos por el color escogido: BLANCO. No escogió azul y rojo para él como sí lo hizo para sus bailarines como referencia a la bandera de Puerto Rico.
¿Por qué? Para mí puede tener varios motivos, en primer lugar hacer referencia a la paz, a una protesta pacífica en la que se viste de blanco por todas esas personas que no tienen voz en un país que los rechaza. Se viste de blanco para no ofender a ningún equipo, nación o filiación política, porque al ser un show bastante criticado desde antes de empezar, no quería agregarle capas que pudieran ser malinterpretadas. Y aunque blanco es el color del año escogido por la empresa americana Pantone, creo que escogió este color como expresión de solidaridad, un lienzo en blanco donde no era solo Puerto Rico sino toda América.
¿Por qué Zara? Tan solo unos días atrás se vistió de la marca de lujo italiana Schiaparelli en camino a recibir su Grammy. Lo hemos visto de Gucci, Dior, Jacquemus e incluso de Burberry. Por qué escoger Zara, y no lo digo como si fuera algo malo, pero es curioso pensar que para uno de los shows más importantes de su carrera escogió una marca masiva. Creo que la respuesta está en la historia de la marca europea. Zara llegó a México y a Argentina en los 90 como una forma de alcanzar los looks de la Alta Moda a un precio asequible, sin embargo, para el resto de países en América Latina no era tan fácil de conseguir.
Con el paso del tiempo, las personas se deshacían de sus prendas de Zara e iban a parar a mercados de pulgas, donde la gente los compraba como si fueran tesoros de fantasía fashionista. Es así como Zara se convierte en el puente de dos mundos, ricos y pobres, queriendo vestir como en las grandes pasarelas. Así que Bad Bunny escogiendo Zara para su show en el Super Bowl, no es más que una confirmación de la herencia latina en todo su esplendor. Tal vez su elección era una cuestión de ser uno más de los hermanos latinos que lo han acompañado en toda su carrera.
Por otro lado, no usó ningún tipo de logo, fortaleciendo la imagen de “hoy somos todos, no unos en particular”. Para finalizar su look, llevaba unos Adidas BadBo 1.0, su primera colaboración como creativo en una pieza única. Una zapatilla que entreteje ante y cuero, formando una figura que asemeja los zapatos deportivos de los basquetbolistas de los años 90 y su propio estilo personal. Sin embargo, los usados en el show, son completamente blancos.
Aunque me pareció una idea ejecutada a la perfección en su totalidad, mi parte favorita fue el jersey. El cuál ponía en la espalda su apellido “Ocasio” y el número 64, año en el que nació su mamá, de nuevo celebrando sus raíces, respetando las culturas a las que ha podido permear como la norteamericana, pero sin dejar de lado su amado PR. Una colaboración que no fue pensada para el consumo como en años anteriores, de la cual nadie puede comprar una prenda parecida a lo que usó el artista. Solo 999 afortunados poseen un pedacito de este hito, los asistentes a la viewing party oficial de la Super Bowl organizada en Puerto Rico, recibieron un Jersey con el número 64 y el apellido del cantante en el respaldo. Como siempre poniendo a PR por delante, dándoles un lugar especial en el corazón de todos los que vimos el halftime show.
Así que cuando pienses que la moda no tiene nada que ver contigo o que no es tan profunda como te gustaría, recuerda que siempre hay alguien decidiendo qué ponerse, cómo se quiere mostrar a los demás y cómo quiere representar a un continente entero. Puede que Bad Bunny no sea tu artista favorito, que no disfrutes su música o que desconozcas el trabajo que ha hecho por su país natal, pero lo que es verdad en cualquier aspecto es que Benito Ocasio nos dio un show del que hablar por muchos años y estoy segura que seguirá trayendo looks a la mesa para que podamos seguir disfrutando de su inmensidad en todos los ámbitos artísticos posibles.