En California pero PR se siente cerquita

Aunque me pareció una idea ejecutada a la perfección en su totalidad, mi parte favorita fue el jersey. El cuál ponía en la espalda su apellido “Ocasio” y el número 64, año en el que nació su mamá, de nuevo celebrando sus raíces, respetando las culturas a las que ha podido permear como la norteamericana, pero sin dejar de lado su amado PR. Una colaboración que no fue pensada para el consumo como en años anteriores, de la cual nadie puede comprar una prenda parecida a lo que usó el artista. Solo 999 afortunados poseen un pedacito de este hito, los asistentes a la viewing party oficial de la Super Bowl organizada en Puerto Rico, recibieron un Jersey con el número 64 y el apellido del cantante en el respaldo. Como siempre poniendo a PR por delante, dándoles un lugar especial en el corazón de todos los que vimos el halftime show.