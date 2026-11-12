La mujer no nació para sobrevivir. Nació para evolucionar.

Un ejemplo. A partir de los 30 años, si no hacemos nada para conservarla, empezamos a perder masa muscular de forma progresiva; se estima que entre un 3 % y un 8 % por década. Y el músculo no es solo cuestión estética: tiene que ver con nuestro metabolismo, nuestro equilibrio, nuestros huesos y nuestra independencia futura. Lo extraordinario —y también lo incómodo— es que muchas de las decisiones que influirán en cómo viviremos mañana las estamos tomando cuando todavía nos sentimos demasiado jóvenes para pensar en ello.