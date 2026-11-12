La mujer no nació para sobrevivir, nació para evolucionar
Por Redacción Fucsia
Nos enseñaron a admirar a la mujer que puede con todo. Ha llegado el momento de preguntarnos cuánto le está costando poder con todo.
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Por: Mafe Alfonso - Club Indómitas
Hay una frase que escucho constantemente entre mujeres:
“Estoy cansada, pero estoy bien”.
Yo también la he dicho. Muchas veces. Casi en automático.
Dormimos mal, vivimos aceleradas, nos cuesta concentrarnos, sentimos que nuestra energía ya no es la misma y, aun así, seguimos respondiendo: “estoy bien”. Las mujeres nos hemos vuelto extraordinariamente buenas para funcionar incluso cuando no estamos bien. Y eso me inquieta.
Porque funcionar no es lo mismo que estar bien. Cumplir no es lo mismo que vivir bien. Y resistir no debería convertirse en nuestra definición de fortaleza.
Por décadas, la conversación sobre el poder femenino estuvo enfocada, con razón, en demostrar de qué éramos capaces. Estudiamos, trabajamos, conquistamos independencia, dirigimos empresas y entramos en espacios que antes parecían lejanos para nosotras. Lo hicimos. Pero en algún momento el “puedo hacerlo” empezó a confundirse con el “debo poder con todo”. Y no son lo mismo.
Aprendimos a admirar a la mujer que aguanta. La que sigue, aunque esté agotada, la que resuelve, la que nunca para, la que parece tener siempre energía para una responsabilidad más. A esa mujer la llamamos fuerte.
Hoy quiero cuestionar esa definición.
Ser fuerte también es saber detenerse. Dormir. Poner un límite. Pedir ayuda. Cambiar un hábito. Escuchar el cuerpo antes de que tenga que gritar para llamar nuestra atención. La conversación que necesitamos ahora ya no es sobre cuánto más podemos hacer las mujeres, sino sobre en qué condiciones queremos vivir mientras lo hacemos.
Desde que empecé a formarme en biohacking y longevidad femenina, me persigue una pregunta aparentemente sencilla:
¿Por qué esperamos a sentirnos mal para empezar a cuidarnos?
Creo que es porque aprendimos a pensar la salud como algo que tenemos hasta que lo perdemos, y no como algo que construimos todos los días. Somos muy buenas reaccionando. Consultamos cuando algo duele. Descansamos cuando el cuerpo ya no puede más. Cambiamos nuestra alimentación cuando un resultado nos preocupa. Nos interesamos por nuestras hormonas cuando empezamos a notar cambios que no entendemos.
Pero ¿qué pasaría si aprendiéramos a cuidarnos antes de necesitar repararnos?
Ahí, para mí, cambia por completo el significado del bienestar. Porque cuidarnos no debería empezar en la enfermedad. Y tampoco debería reducirse a cómo nos vemos.
Por mucho tiempo, el cuidado femenino estuvo demasiado ligado a la estética: bajar de peso, mejorar la piel, eliminar arrugas, parecer más jóvenes. Y no tengo ningún problema con la belleza. Me gusta arreglarme, entrenar y sentirme bien frente al espejo. No creo que una mujer tenga que fingir que no le importa verse bonita para demostrar que es profunda o inteligente. Pero entendí algo que cambió mi perspectiva:
La belleza puede ser una expresión del bienestar, pero nunca su medida completa.
Hoy me interesa algo mucho más ambicioso que parecer joven. Quiero tener energía, fuerza, músculo, claridad mental y movilidad. Quiero dormir bien, aprender, crear, viajar y seguir cambiando. Quiero llegar a las siguientes décadas de mi vida con autonomía, curiosidad y deseo de seguir descubriendo. No quiero solamente agregar años a mi vida; quiero conservar tanta vida como sea posible dentro de esos años.
Por eso la longevidad dejó de parecerme una conversación sobre la vejez. La longevidad no empieza a los cincuenta, ni cuando aparece una enfermedad, ni cuando comenzamos a preocuparnos por envejecer. Empieza mucho antes, con decisiones que parecen pequeñas precisamente porque todavía no vemos sus consecuencias.
Un ejemplo. A partir de los 30 años, si no hacemos nada para conservarla, empezamos a perder masa muscular de forma progresiva; se estima que entre un 3 % y un 8 % por década. Y el músculo no es solo cuestión estética: tiene que ver con nuestro metabolismo, nuestro equilibrio, nuestros huesos y nuestra independencia futura. Lo extraordinario —y también lo incómodo— es que muchas de las decisiones que influirán en cómo viviremos mañana las estamos tomando cuando todavía nos sentimos demasiado jóvenes para pensar en ello.
Cómo comemos. Cómo dormimos. Cuánto nos movemos. La fuerza que construimos. Cómo gestionamos el estrés. La relación que desarrollamos con nuestro cuerpo.
¿Qué cambiaría si una mujer aprendiera desde joven que entrenar no es castigar su cuerpo? Que alimentarse bien no significa vivir restringida. Que dormir no es perder el tiempo. Que conocer su cuerpo le da herramientas para tomar mejores decisiones sobre su propia vida.
Ahora, tampoco quiero convertir el bienestar en otra exigencia. No necesitamos pasar de intentar ser la mujer perfecta a intentar ser la mujer perfectamente saludable: la que entrena siempre, come impecablemente, duerme ocho horas, controla cada dato y jamás se sale de la rutina. Eso tampoco es libertad.
El conocimiento debería darnos autonomía, no ansiedad.
Desde muy temprano aprendemos a mirar nuestro cuerpo desde afuera. Conocemos nuestra talla, nuestro peso y cada cambio en nuestra piel. Pero ¿cuánto sabemos de lo que ocurre adentro? ¿De nuestra fuerza, nuestro sueño, nuestros cambios hormonales o las señales que llevamos meses normalizando?
No tenemos que convertirnos en especialistas para cuidar nuestra salud. Pero sí podemos convertirnos en participantes más conscientes de ella: hacer preguntas, observar cambios, buscar información rigurosa, acudir a profesionales cuando lo necesitamos y dejar de aceptar como “normal” aquello que merece nuestra atención.
También necesitamos dejar de justificar tanto el hecho de cuidarnos. No tenemos que hacerlo para ser más productivas, ni para vernos más jóvenes, ni siquiera para poder seguir cuidando a los demás. Nuestra propia vida ya es razón suficiente. El bienestar no debería ocupar el espacio que queda después de todo lo demás; debería ser la base desde la que construimos todo lo demás.
Cuando una mujer comprende eso, algo cambia: la forma en que come, la manera en que entrena, su relación con el descanso, las preguntas que hace en una consulta, lo que acepta como normal e incluso la manera en que imagina su propio envejecimiento. Ese cambio puede expandirse hacia quienes la rodean, pero es una consecuencia, no la razón. La primera vida que transforma una mujer cuando decide cuidarse es la suya.
Por eso ya no me pregunto solamente cuántos años quiero vivir. Me pregunto cómo quiero vivirlos. Quiero moverme, pensar con claridad, ser fuerte, seguir aprendiendo, empezar proyectos, viajar, reírme. Quiero envejecer sin sentir que hacerlo significa desaparecer.
Cada mujer tendrá su propia respuesta. Pero ninguna debería necesitar llegar al agotamiento, a una enfermedad o a determinada edad para descubrir que su bienestar siempre mereció atención.
Tal vez la próxima revolución femenina no consista en demostrar, una vez más, que podemos hacer más. Ya lo demostramos. Consiste en comprender que nuestra salud no es el recurso que gastamos para construir la vida que queremos: es lo que nos permite vivirla.
Porque sobrevivir es reaccionar cuando el cuerpo ya no puede más. Evolucionar es aprender a cuidarlo mientras todavía puede llevarnos a todas partes.
La mujer no nació para sobrevivir. Nació para evolucionar.
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