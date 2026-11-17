Ya no vuelvo atrás
Por Redacción Fucsia
Hay decisiones que no cambian el pasado, pero sí cambian para siempre a la mujer que lo mira.
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Por: Zaidy Mora - Club Indómitas
La mía comenzó el día en que entendí que regresar no siempre significa volver a un lugar; muchas veces significa volver a abandonar a la única persona que nunca debí dejar atrás: a mí misma.
Durante mucho tiempo pensé que el mayor miedo de una mujer era quedarse sola. Hoy creo que el verdadero miedo debería ser otro: llegar a un punto de la vida en el que ya no sepamos quiénes somos porque pasamos demasiados años intentando convertirnos en la mujer que todos necesitaban. Nadie nos enseña que una también puede perderse mientras cumple, mientras ama, mientras sostiene, mientras resuelve la vida de los demás.
Esa pérdida no ocurre de un día para otro. Es silenciosa, elegante y hasta socialmente aplaudida. Empieza la primera vez que callamos para evitar una discusión, cuando aceptamos algo que nos incomoda porque creemos que el amor todo lo soporta, o cuando dejamos nuestras necesidades para después, porque siempre parece haber alguien más importante que nosotras. Así, casi sin darnos cuenta, llega un momento en el que seguimos viviendo, seguimos sonriendo y seguimos funcionando, pero hace mucho que dejamos de sentir que esa vida nos pertenece.
Durante años confundí la resistencia con la fortaleza. Me sentía orgullosa de poder con todo, de no detenerme, de seguir adelante incluso cuando por dentro estaba completamente agotada. Pensaba que eso era ser una mujer fuerte. Hoy entiendo que muchas veces no era fortaleza, sino miedo. Miedo a decepcionar, a no ser suficiente, a que alguien dejara de quererme si empezaba a poner límites. Vivía convencida de que mi valor dependía de todo lo que era capaz de hacer por los demás y, sin darme cuenta, empecé a medir mi vida por todo lo que soportaba. Hay mujeres que creen que se rompen cuando alguien las traiciona. Yo creo que muchas empezamos a rompernos mucho antes, el día en que dejamos de ser leales con nosotras mismas para seguir siendo aceptadas por otros.
Con el tiempo descubrí que el pasado no seguía gobernando mi vida porque fuera demasiado fuerte, sino porque yo seguía regresando a él. No siempre con los pies. Muchas veces, con la memoria, con la culpa, con la esperanza de que esta vez alguien reaccionara de manera diferente o de que una conversación pendiente pudiera cambiar el final de una historia. Me sorprendía al imaginar respuestas que nunca llegaron, al construir versiones más amables de personas que ya me habían mostrado quiénes eran y al justificar una y otra vez aquello que me había hecho daño. Entonces comprendí algo que me sacudió profundamente: volver atrás no siempre significa regresar con una persona. También es volver a creer que una merece menos de lo que realmente vale. Es regresar a la mujer que vivía pidiendo permiso para ocupar espacio, que confundía paciencia con resignación y amor con sacrificio.
Ese descubrimiento fue incómodo porque me obligó a dejar de señalar únicamente lo que otros habían hecho conmigo para empezar a preguntarme qué estaba haciendo yo conmigo misma. Durante demasiado tiempo esperé que alguien me devolviera la paz que había perdido, cuando en realidad era yo quien seguía entregándola cada vez que aceptaba menos de lo que necesitaba, cada vez que justificaba una falta de respeto o cada vez que posponía mi bienestar para sostener una historia que hacía mucho tiempo había dejado de sostenerme a mí. Comprendí que ninguna explicación iba a devolverme los años que pasé intentando convencer a otros de mi valor y que ninguna disculpa podía sustituir la decisión que solo yo podía tomar: dejar de abandonarme.
Ese fue el día en que nació una frase que todavía hoy guía muchas de mis decisiones: ya no vuelvo atrás. No vuelvo a los lugares donde tengo que demostrar constantemente quién soy para sentir que merezco quedarme. No vuelvo a las relaciones donde mi tranquilidad depende de que alguien cambie. No vuelvo a justificar aquello que me obliga a traicionar mi paz. No vuelvo a esconder mi voz para que otros no se sientan incómodos. No vuelvo a pedir perdón por poner límites. Y, sobre todo, no vuelvo a convertirme en una mujer que se conforma con sobrevivir cuando nació para vivir plenamente.
Hoy sigo teniendo cicatrices. Hay recuerdos que todavía aparecen y días en los que la nostalgia intenta convencerme de que antes todo era mejor. Pero también aprendí que la nostalgia tiene una memoria muy selectiva. Recuerda los abrazos y olvida las noches de soledad. Recuerda las promesas y esconde el precio emocional que pagábamos por creer en ellas. Por eso ya no confundo extrañar con regresar. Ya no interpreto la tristeza como una señal de que debo volver. Ahora sé que sanar no consiste en borrar el pasado, sino en impedir que siga tomando decisiones por mí.
Si hoy pudiera sentarme frente a una mujer que siente miedo de cerrar un ciclo, no le preguntaría qué está perdiendo. Le preguntaría cuánto tiempo más está dispuesta a perderse a sí misma. Porque quizá el mayor acto de amor no sea seguir luchando por lo que ya no existe, sino empezar a luchar por la mujer que todavía puede llegar a ser. Hay caminos que no se abandonan porque falte amor. Se abandonan porque una comprende que ningún amor merece el precio de perderse. Y el día que una mujer entiende esa verdad, deja de mirar el pasado como un lugar al que quiere regresar y empieza a mirarlo como el punto desde el que decidió construir una vida distinta. Ese día ya no vuelve atrás. Ese día vuelve, por fin, a ella misma.
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