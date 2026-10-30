Nadie sale adelante solo

Pero si miro atrás con honestidad, tampoco recorrí ese camino sola. Recibí apoyos que nunca he dejado de agradecer: cuando venía de Medellín a estudiar, una excuñada —que hoy es amiga y aliada— me recibía en su casa en Barranquilla, y ese techo valió tanto como cualquier beca. Y los directivos de la Universidad Simón Bolívar, donde cursé mi carrera, me facilitaron las condiciones para terminar mis estudios casi a distancia, cuando las clases debían ser presenciales y mi vida no daba para estar siempre en el aula. Ninguno de esos gestos figura en mi diploma, pero sin ellos probablemente no habría diploma.