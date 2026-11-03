El privilegio de no volver siendo la misma

En esos momentos también encuentro espacio para mi espiritualidad. Mi fe en Dios está ligada a la gratitud por la diversidad de la vida: tantas personas habitando el mismo planeta y encontrando maneras diferentes de amar, celebrar, trabajar y buscar sentido. Me conmueve pensar que detrás de un idioma que no comprendo puede haber una preocupación muy parecida a la mía, una familia que se cuida, alguien que extraña su casa o una persona intentando comenzar de nuevo. Esa conciencia vuelve más pequeñas ciertas diferencias y más importante la forma en que tratamos a los demás.