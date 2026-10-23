Disponible, en teoría

No es un tema de fuerza de voluntad; nuestro cerebro no fue diseñado para cambiar de foco decenas de veces por minuto; cada interrupción tiene un costo cognitivo. No siempre lo sentimos en el momento, pero al final del día aparece como cansancio, irritabilidad o esa sensación extraña de haber estado ocupado todo el día sin sentir que realmente estuvimos presentes en ningún lado.