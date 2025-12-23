Navidad consciente: encuentra la felicidad real sin excesos
Por Redacción Fucsia
Cómo disfrutar diciembre sin culpa, sin excesos y con bienestar real, entendiendo que celebrar también es escucharte, cuidarte y estar presente.
Por: @mishmashladies
La Navidad es, sin duda, una época mágica. Todo brilla, todo suena a fiesta y todo sabe… bueno, sabe delicioso. Es también el momento del año en el que la bandeja de buñuelos se multiplica misteriosamente, los postres parecen hablarte (y en tono muy convincente) y las invitaciones a novenas aparecen más rápido que las notificaciones del celular.
Y está bien. Diciembre es celebración y más en Colombia.
Pero también es el mes donde muchas personas empiezan a negociar mentalmente su bienestar:¿Cómo disfrutar todo lo que amamos de estas fechas sin sentir culpa, pesadez o remordimientos después?¿Es posible encontrar un equilibrio real sin caer en extremos?
La respuesta es sí. Y no, no tienes que convertirte en un Grinch fitness para lograrlo.
Celebra desde la consciencia (no desde la restricción)
Practicar una Navidad consciente no se trata de comer lechuga mientras observas a los demás disfrutar. Se trata de presencia, de intención y de recordar que diciembre no tiene por qué ser sinónimo de descontrol.
La investigación lo respalda: estudios sobre alimentación consciente señalan que quienes comen más despacio y escuchan sus señales internas de saciedad disfrutan más la comida y evitan excesos innecesarios. No es magia: es atención plena.
Ser consciente significa mirar tu plato, saborearlo, preguntarte si realmente quieres repetir… y si la respuesta es sí, hacerlo sin culpa, disfrutándolo de verdad.
Come rico, pero sin entrar en el “modo automático”
Esta es la regla Mishmash Ladies: si lo vas a disfrutar, disfrútalo con intención.
- Siempre empieza con algo de verduras que te aporten fibra y que te den una sensación de saciedad más rápido, luego ve por algo de grasas saludables y proteínas, así podrás disfrutas de esos placeres navideños con más tranquilidad y menos impacto a tu glucosa.
- Toma tus recetas favoritas y adáptalas con menos azúcar o menos grasa sin perder la esencia familiar.
- Elige ingredientes frescos y de buena calidad.
- Come despacio. Saborea. Haz pausas. El primer bocado de la natilla suele ser el que más felicidad genera; después de eso, la curva de placer baja… aunque los buñuelos quieran convencerte de lo contrario.
No se trata de restringir, sino de conectarte contigo para que el disfrute sea auténtico y no impulsivo.
La verdadera felicidad navideña no viene del plato
Aunque diciembre suele girar alrededor de la comida, rara vez recordamos qué tanto repetimos ese día. Lo que sí recordamos son las carcajadas, las conversaciones que nos hicieron sentir importantes, los abrazos largos, los reencuentros inesperados.
La ciencia también lo muestra: las experiencias sociales significativas elevan hormonas relacionadas con el bienestar emocional como la oxitocina y la serotonina. En otras palabras: la conexión humana hace más por tu felicidad que cualquier postre (aunque los postres tienen lo suyo… tampoco vamos a decir mentiras).
Haz del bienestar tu ritual personal
Este año, regálate una Navidad distinta: más presente, más consciente, más tuya.
- Escucha tu cuerpo sin regaños.
- Busca espacios de calma en medio del ruido.
- Comparte con personas que te hacen bien.
- Agradece sin prisa.
- Respira antes de servirte, antes de hablar, antes de reaccionar.
Al final, lo que hace inolvidable una Navidad no es cuántos platos probaste, sino cómo te sentiste en cada momento y con quién los compartiste.
Porque cuando te cuidas, celebras mejor.Y cuando celebras desde el bienestar, todo —la comida, la compañía, los recuerdos— sabe mucho más rico.