Navidad consciente: encuentra la felicidad real sin excesos

La Navidad es, sin duda, una época mágica. Todo brilla, todo suena a fiesta y todo sabe… bueno, sabe delicioso. Es también el momento del año en el que la bandeja de buñuelos se multiplica misteriosamente, los postres parecen hablarte (y en tono muy convincente) y las invitaciones a novenas aparecen más rápido que las notificaciones del celular.