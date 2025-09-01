Renacer en la perimenopausia: cómo los suplementos naturales pueden transformar esta etapa en un viaje de bienestar

A menudo subestimada, la vitamina D es una de las grandes protagonistas del bienestar femenino a partir de los 40. Esta vitamina no solo potencia la absorción del calcio y protege nuestros huesos, también juega un papel vital en el estado de ánimo y el sistema inmunológico. Un déficit de vitamina D puede estar relacionado con fatiga crónica, tristeza o debilidad general. Asegurar niveles adecuados —especialmente si pasamos poco tiempo al sol— es una forma poderosa de cuidar tanto el cuerpo como el alma. Recuerda siempre combinarla con vitamina K para fijarla en tus huesos y dientes.