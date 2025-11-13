Snacks inteligentes: pequeños placeres que te cuidan

Son las once de la mañana o las cinco de la tarde. No es hora de comer, pero tu estómago empieza a susurrarte que algo falta. En ese momento, solemos caer en lo más fácil: unas galletas, papas o algo dulce “para aguantar”. Pero ese pequeño bocado puede ser mucho más que un impulso: puede ser una oportunidad para nutrirte, equilibrar tu energía y cuidar de ti.