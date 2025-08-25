Alerta moda: las gafas toman protagonismo en 2025

En cuanto a tendencias, las líneas son claras. El estilo retro-moderno irrumpe con fuerza: monturas oversize de aire setentero y formas geométricas que celebran la nostalgia con un giro actual. A esto se suman los colores sólidos y vibrantes, desde verdes intensos hasta rosados y vinos, junto a acetatos translúcidos que refrescan el rostro. Los neutros siguen siendo infaltables: caramelo, beige y gris ahumado aportan elegancia sin esfuerzo. También destacan los marcos metálicos ultrafinos en dorados y cobres, una declaración minimalista y sofisticada. Y, quizás lo más relevante, el diseño sin género: gafas que rompen categorías y se adaptan a cualquier rostro y estilo, reflejo de la moda inclusiva que marca el presente.