Estilo de Vida
Alerta moda: las gafas toman protagonismo en 2025
Desde marcos retro hasta diseños minimalistas, los lentes se imponen como el accesorio que define la mirada y el estilo de la temporada.
Si algo dejó claro Colombiamoda 2025 es que el statement de la temporada no se limita a la ropa: ahora se lleva en el rostro. En Medellín, las pasarelas revelaron un cambio de foco donde las gafas dejaron de ser accesorio secundario para convertirse en protagonistas indiscutibles del estilo personal. Una pieza capaz de transformar la silueta, acentuar la personalidad y elevar cualquier look con un gesto.
Más allá de su función visual, las gafas han entrado en un terreno simbólico: el de definir identidad estética. Lo que vimos desfilar en la feria —y que ya empieza a aparecer en las calles— es un repertorio que combina herencia artesanal, precisión técnica y un aire contemporáneo que habla de moda con carácter. Se trata de diseños que no solo enmarcan la mirada, sino que construyen narrativas.
Lo artesanal apareció como la gran bandera del lujo moderno. Texturas talladas, grabados sutiles, contrastes entre acabados mate y brillantes, y detalles minuciosos que apelan al tacto. En las gafas, esta búsqueda se traduce en marcos que parecen pequeñas esculturas, piezas que recuperan lo hecho a mano como símbolo de autenticidad y exclusividad. La estética, aquí, no se impone: se siente.
En cuanto a tendencias, las líneas son claras. El estilo retro-moderno irrumpe con fuerza: monturas oversize de aire setentero y formas geométricas que celebran la nostalgia con un giro actual. A esto se suman los colores sólidos y vibrantes, desde verdes intensos hasta rosados y vinos, junto a acetatos translúcidos que refrescan el rostro. Los neutros siguen siendo infaltables: caramelo, beige y gris ahumado aportan elegancia sin esfuerzo. También destacan los marcos metálicos ultrafinos en dorados y cobres, una declaración minimalista y sofisticada. Y, quizás lo más relevante, el diseño sin género: gafas que rompen categorías y se adaptan a cualquier rostro y estilo, reflejo de la moda inclusiva que marca el presente.
La apuesta es clara: cada par de gafas es hoy un gesto de autenticidad. No se trata solo de lo que ves, sino de cómo decides ser visto. Las tendencias de esta temporada ponen la mirada en primer plano, invitando a jugar con las formas y los colores como un recurso de expresión personal. Una mirada puede ser retro, audaz, elegante o rebelde, pero siempre habla de quién eres.
Este año, más que nunca, los ojos se convirtieron en el lienzo de la moda. En ellos se proyecta la actitud, la individualidad y la intención. Y aunque cada quien decide cómo contar su historia, hay algo indiscutible: las gafas han dejado de ser accesorio para convertirse en declaración. El detalle que antes parecía menor hoy dicta el rumbo de la temporada.