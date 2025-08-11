Moda
Latin American Fashion Awards revela a las mentes maestras detrás de su segunda edición
Íconos como Nina García, Imran Amed y Anna dello Russo se unen en un jurado de élite que, desde Milán hasta República Dominicana, celebrará la creatividad latinoamericana y su poder para transformar la industria global.
En noviembre de 2025, la República Dominicana volverá a convertirse en el epicentro del talento y la creatividad. El escenario será el icónico Casa de Campo Resort & Villas, donde los Latin American Fashion Awards celebrarán su esperada Segunda Edición. Más que una ceremonia, este encuentro bienal es un manifiesto: un homenaje a la herencia cultural de la región y a su capacidad de inspirar, transformar y conquistar el mundo.
Durante cuatro días, diseñadores, artistas, músicos, editores, visionarios y celebridades se reunirán para celebrar lo mejor de la moda latinoamericana. No se trata solo de premiar, sino de visibilizar el trabajo de creativos que, desde distintas disciplinas, aportan frescura, innovación y autenticidad a la industria global. Y para evaluar ese talento, el certamen ha reunido un jurado internacional que es, por sí mismo, un mapa de la influencia contemporánea.
Entre los nombres que regresan destacan figuras de peso como Nina García, directora en jefe de ELLE US y referente de estilo y compromiso cultural; Anna dello Russo, periodista italiana y musa de la moda; Steven Kolb, presidente y CEO del CFDA; Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana; Kean Etro, creador de universos culturales desde su histórica marca familiar; Karla Martínez de Salas, líder editorial de Vogue México y Latinoamérica; Vivian Sotocorno, voz influyente de Vogue Brasil; Carlos Nazario, estilista de proyección global; Carmen Busquets, empresaria y filántropa; Alessia Glaviano, directora de Global PhotoVogue; Sara Sozzani Maino, defensora de nuevos talentos; y Oskar Metsavaht, diseñador y activista por la sostenibilidad.
A esta constelación se suman destacados visionarios como Imran Amed, fundador y CEO de The Business of Fashion; Gabriela Hearst, diseñadora uruguaya y pionera en sostenibilidad; Zélika García, creadora de la feria de arte y diseño más importante de América Latina; y Juan Costa Paz, director creativo con campañas icónicas para marcas de lujo. En conjunto, forman un panel que no solo premiará el talento, sino que abrirá puertas a oportunidades transformadoras.
La misión es clara: votar en 14 categorías que abarcan desde diseño y estilismo hasta fotografía, cine de moda, iniciativas sostenibles y liderazgo de impacto. Como explica Steven Kolb, “los Latin American Fashion Awards destacan el talento subrepresentado y celebran la diversidad cultural, haciendo que la industria refleje mejor el mundo en el que vivimos”. En la misma línea, Nina García subraya que “los premios permiten al talento visibilidad y reconocimiento en el escenario global”.
El certamen, fundado por Constanza Cavalli Etro y Silvia Argüello en 2023, nació con la ambición de ser una plataforma de clase mundial para el talento latino. Su debut superó expectativas: más de 25 países participantes, un impacto mediático de 3.3 mil millones y un efecto tangible en las carreras de los finalistas. Como lo resume Carmen Busquets, “son como los Oscar de América Latina”.
El próximo 15 de septiembre se anunciarán los finalistas, y en noviembre, bajo el sol del Caribe, se revelarán los ganadores. Pero ahí no termina el viaje: todos ellos formarán parte de un programa exclusivo de desarrollo profesional durante la Semana de la Moda de Milán en 2026, asegurando que su proyección trascienda fronteras.