Latin American Fashion Awards revela a las mentes maestras detrás de su segunda edición

Entre los nombres que regresan destacan figuras de peso como Nina García, directora en jefe de ELLE US y referente de estilo y compromiso cultural; Anna dello Russo, periodista italiana y musa de la moda; Steven Kolb, presidente y CEO del CFDA; Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana; Kean Etro, creador de universos culturales desde su histórica marca familiar; Karla Martínez de Salas, líder editorial de Vogue México y Latinoamérica; Vivian Sotocorno, voz influyente de Vogue Brasil; Carlos Nazario, estilista de proyección global; Carmen Busquets, empresaria y filántropa; Alessia Glaviano, directora de Global PhotoVogue; Sara Sozzani Maino, defensora de nuevos talentos; y Oskar Metsavaht, diseñador y activista por la sostenibilidad.