Vestir a una nueva generación

¿Crees que uno de los mayores retos está en la edad intermedia?Totalmente de acuerdo. Las niñas entre los 8 y los 14 años ya no son las mismas de hace cinco o diez años. Hoy tienen acceso a redes sociales, siguen influencers y tienen referentes muy claros. Quieren vestirse un poco más maduras, pero desde la marca cuidamos mucho que no se pierda esa esencia de niña.No buscamos adelantarlas ni hacerlas sentir expuestas. Queremos que encuentren una mezcla equilibrada de moda y edad: prendas actuales, pero apropiadas. Así, los papás también se sienten tranquilos sabiendo que no van a encontrar ropa demasiado ajustada o escotada.