46 años de infancia, gratitud y memoria colectiva

El mensaje de Yanet Londoño, su CEO, lo resume con claridad: la gratitud es una medida del éxito. Esta mirada propone entender la trayectoria de la marca como un ejercicio de memoria colectiva, donde cada prenda, cada pasarela y cada innovación tecnológica están atravesadas por el reconocimiento a quienes han hecho posible que la infancia sea el centro. La marca celebra no desde la acumulación de logros, sino desde la conciencia de que la confianza depositada por tantos ha permitido que la creatividad no se detenga.