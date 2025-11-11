Malva expande su universo en Bogotá

La escena de la moda en Bogotá recibe un nuevo impulso con la expansión de Malva, la plataforma que se ha convertido en un puente entre el diseño latinoamericano y las tendencias globales. Con la reciente apertura de Malva Shoe Shop en Gran Estación y su nueva tienda en Fontanar, la marca se enfoca en fortalecer su presencia en puntos estratégicos de la ciudad. Antes de que finalice el año, se sumarán dos espacios adicionales: Malva Departamental en Calle 109 y una tienda en Parque La Colina, completando así un circuito de experiencia que consolida a la marca como un referente indiscutible del sector moda-retail en el país.