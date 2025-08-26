Turismo
Planes para un lujo en Panamá: del green más exclusivo a la suite donde el tiempo se detiene
The Santa Maria, a Luxury Collection Hotel & Golf Resort, multipremiado por su excelencia, invita a descubrir un viaje entre gastronomía, bienestar y hospitalidad de clase mundial.
El mes de septiembre llega como un respiro después de la intensidad del verano. Para muchos, es el momento perfecto para viajar con más calma, cuando los destinos se vacían un poco y la atmósfera invita a descubrir sin prisas. Con un clima todavía cálido, pero más amable, septiembre se convierte en la excusa ideal para regalarse un viaje que combine descanso, descubrimiento y ese toque de lujo que nos recuerda que el inicio de la rutina puede esperar un poco más.
Es tiempo de premiarse con planes que mezclan placer y autocuidado: una cena bajo las estrellas, una suite que invita al silencio reparador o un paseo entre paisajes que parecen pensados para despedir el verano con elegancia.
Viajar en septiembre también es la excusa perfecta para dejarse seducir por destinos que han sido reconocidos en el mundo entero. The Santa Maria, a Luxury Collection Hotel & Golf Resort, acaba de recibir el World Luxury Hotel Award 2024, un galardón que lo distingue como referente de hospitalidad de clase mundial. Quedarse aquí no es solo hospedarse en un hotel, es concederse el plan de vivir el lujo en su estado más puro: suites elegantes, servicio impecable y espacios diseñados para que cada instante se sienta como un privilegio.
Uno de los mayores atractivos del resort es su spa, también premiado. Pensado como un santuario de calma, The Spa Santa Maria ofrece un entorno ideal para quienes buscan revitalizarse en cuerpo y mente. Un plan perfecto para regalarse un ritual de bienestar, donde técnicas ancestrales y tratamientos innovadores se combinan para hacer de la relajación un arte. Porque a veces viajar también significa detenerse, respirar y volver a empezar con nuevas energías.
Los amantes de la buena mesa encuentran en el Restaurante Mestizo otro de los planes imperdibles. Galardonado con el World Luxury Restaurant Award 2024, este espacio celebra la cocina panameña reinterpretada con creatividad y sofisticación. Una cena aquí es mucho más que un momento gastronómico: es una experiencia sensorial donde los sabores locales se entrelazan con técnicas contemporáneas. Ideal para quienes viajan en busca de planes culinarios memorables, este restaurante convierte cada plato en un homenaje al lugar y a su cultura.
Y, por supuesto, el golf completa la experiencia. The Santa Maria cuenta con un campo diseñado para quienes disfrutan de este deporte con la misma pasión con la que viajan. Un recorrido entre paisajes únicos, acompañado de la serenidad del entorno, convierte al golf en un plan tan relajante como estimulante.
Además este hotel ha sido reconocido con el Tripadvisor Traveler’s Choice Awards – Best of the Best 2024, una distinción que lo ubica en el 1% de los mejores destinos a nivel global según millones de viajeros. Un premio que habla por sí solo y que confirma que este resort no es solo un lugar para hospedarse, sino un destino imprescindible para quienes buscan lujo, excelencia y experiencias que dejan huella.
A este reconocimiento se suma el prestigio del World Culinary Award 2024, otorgado a The Grill House Fish and Steak, su restaurante insignia. Con cortes de carne de la más alta calidad y un menú que equilibra la tradición con la innovación, The Grill se convierte en el plan perfecto para quienes viajan en busca de sabores memorables. En un ambiente elegante y exclusivo, la experiencia gastronómica se eleva al nivel de una celebración, ideal para disfrutar en pareja, con amigos o simplemente para regalarse un festín que quedará en la memoria.