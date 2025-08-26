Planes para un lujo en Panamá: del green más exclusivo a la suite donde el tiempo se detiene

El mes de septiembre llega como un respiro después de la intensidad del verano. Para muchos, es el momento perfecto para viajar con más calma, cuando los destinos se vacían un poco y la atmósfera invita a descubrir sin prisas. Con un clima todavía cálido, pero más amable, septiembre se convierte en la excusa ideal para regalarse un viaje que combine descanso, descubrimiento y ese toque de lujo que nos recuerda que el inicio de la rutina puede esperar un poco más.