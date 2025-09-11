Casa Magdalena: cuando la mesa de la abuela se viste de sofisticación

En una cena de 16 tiempos, tuvimos la oportunidad de vivir este viaje gastronómico. Este recorrido comenzó desde una delicada, pero tradicional arepa de queso, con tartar de lomo, hasta un gratín de camarones en salsa de queso azul, confitura de tomate, parmesano y mozarela, cada bocado equilibraba nostalgia y sofisticación. Por supuesto, las influencias árabes que permearon la Costa Caribe colombiana también hacen parte de esta nueva carta con platos como el kebab de la casa, suero de hierbabuena y pepino con aceite picante y pan pita.