Música
Briella abre las puertas de Tinikijima, un universo de ritmos tropicales y misterios
La artista venezolana toma como punto de partida una playa de Choroní para construir un proyecto musical atravesado por el Caribe, la feminidad y las conversaciones que ocurren entre amigas.
Por: Luisa Sánchez
Desde las playas de Venezuela hasta los escenarios que ha compartido en Madrid, Tenerife, Barcelona y Gran Canaria, Briella construye una nueva etapa de su carrera alrededor de Tinikijima, un proyecto musical de siete canciones. Se trata de un EP, un formato más extenso que un sencillo y más breve que un álbum, que combina pop latino, música tropical, merengue y bolero con una estética cálida y una narrativa atravesada por el humor y la intimidad.
Tinikijima toma su nombre de una playa de Choroní que, según Briella, significa “puerto oculto”. El lugar fue también el escenario donde grabó la portada y varios de los visuales del proyecto. Atardeceres, paisajes y una sensación de aislamiento marcaron la experiencia creativa de la artista, quien encontró allí el ambiente ideal para construir un universo musical “femenino y travieso”.
Las canciones parten de situaciones y conversaciones que algunas mujeres comparten en privado. Briella no plantea una historia con principio y final, pero sí organiza los temas para que mantengan una continuidad y una energía común. El hilo aparece en esas conversaciones íntimas que suelen quedarse entre amigas y que, en este caso, encontraron una forma de entrar en sus canciones.
La identidad venezolana también ocupa un lugar importante en el proyecto. Para Briella, mostrar el color, los paisajes y la gente de su país forma parte de la herencia que quiere impregnarle a su carrera. Esa conexión con sus raíces adquirió un significado distinto cuando un desastre natural afectó a Choroní, precisamente mientras la artista se encontraba allí grabando.
El lanzamiento de Tinikijima estaba previsto para el 25 de junio, pero Briella decidió detener la presentación y concentrarse en difundir información sobre las ayudas y donaciones destinadas a la zona. Después regresó para documentar la situación de la comunidad y conversar con algunas de las personas afectadas.
En conversación con FUCSIA, Briella habla sobre el origen de Tinikijima, los sonidos que construyen su propuesta, la identidad venezolana y las historias que encontró al regresar a Choroní.
El primer paso de cualquier artista para crear su propuesta es el desarrollo de una visión individual. Describe con tus palabras el concepto que utilizas para definir tu propuesta.
Esta propuesta surge de mi nombre, María Gabriela. Yo, así como la propuesta misma, represento la inteligencia, la diversión y el ritmo. El concepto principal de la propuesta es trasladar esta energía a todas mis canciones. El nombre del EP no se ha elegido al azar. Está asociado con la atmósfera de estar en un refugio costero donde la naturaleza y el atardecer son el telón de fondo del proceso creativo. El ambiente de exclusividad se refleja en el mismo álbum, haciendo que el oyente se convierta en parte de este viaje.
El EP se llama Tinikijima, que lleva el nombre de la playa de Choroní, Venezuela. ¿Qué emociones, sonidos o recuerdos sobre el lugar fueron importantes para este trabajo?
Es un lugar absolutamente único. Tinikijima significa “puerto oculto”. Me parece un nombre increíble tanto por su significado como por su aspecto visual porque filmamos la portada y varios visuales en este lugar. Lo mejor es esa sensación de entrar en algún tipo de lugar mágico, exclusivo y secreto. El recuerdo más impresionante que tengo de las grabaciones fue el atardecer allá, el más hermoso de toda mi vida.
En tu EP trabajas con diferentes sonidos como el pop latino, la música tropical, el merengue y el bolero. ¿Cuál fue el proceso de mezclar esos diferentes ritmos y mantener la identidad del proyecto?
El secreto radica en la escritura de la letra más que en el ritmo en sí mismo. Hay muchos géneros diferentes en el proyecto, pero el tema y la atmósfera crean la cohesión. Yo clasificaría este mundo musical como femenino y travieso.
Hay siete canciones y todas parecen abordar diferentes aspectos. ¿Hay una historia que recorre todo el álbum?
Cuando estaba componiendo esas canciones, tenía en mente algunos problemas que, como mujeres, nos cuesta confesar o expresar, algunas conversaciones íntimas que se dan alrededor de una mesa de amigos. No es una historia con un comienzo y un final claros, pero sí organicé los temas de tal manera que creen armonía al escucharlos y la energía no se desvanezca.
La historia del Caribe siempre se ha presentado desde múltiples perspectivas musicales. ¿Cómo aporta la visión de una mujer venezolana hoy en día a esta imagen?
Me encanta representar mis palabras, mi esencia y mi identidad. Las latinas siempre somos “picantes” en todo lo que hacemos: incluso cuando estamos pasando momentos difíciles, siempre logramos mantenernos arregladas, bonitas y con una sonrisa en la cara. Por ser venezolana, quiero mostrar el color de mi país, su gente y sus paisajes en los videos. Es parte de mi herencia y del legado que quiero crear como mujer en esta industria.
¿Cómo convertiste el desafío en un documental y una causa social?
Ya teníamos una fecha de lanzamiento fijada para el 25 de junio, pero el día anterior ocurrió un desastre natural que afectó a muchas familias en Venezuela, incluso en Choroní. Decidí detener la presentación para dedicarme a difundir la información sobre la ayuda y las donaciones que se pudieran hacer en esa zona. Después de superar esta emergencia, no quería seguir diciendo: “Ahora escuchen mi música”, sino que quería tener contacto con la gente donde grabé todas estas canciones. Decidí regresar a grabar la situación actual. Lo que me parece increíble es la capacidad de mantener esa voluntad de seguir adelante a pesar de todas las dificultades.
Mientras realizabas ese documental de YouTube, ¿cuál fue la historia o la conversación que más te sorprendió?
Hubo una conversación con una pareja de ancianos que vivían en una colina hasta donde tuvimos que caminar mucho. Cuando llegamos, casi toda la pared de su casa se había caído. En el transcurso de nuestra charla me impresionó cuánto el hombre amaba a su esposa y apreciaba a la comunidad que los apoyaba. Me dijo que en vez de quedarse pensando en que su casa se había caído prefería pensar en todas las personas maravillosas que lo ayudaron y le dieron su apoyo. Nos ofreció algunas frutas y nos mostró su cultivo de plantas de café. Lo que más me conmovió fue ver a una pareja de más de setenta años en un estado de tanta gratitud y no de decepción.
Y ahora, ¿qué viene después para Briella y para Tinikijima?
Todavía estamos pasando un gran momento en esta etapa. Hemos creado grandes recuerdos en Madrid, Tenerife, Barcelona y Gran Canaria tocando para Samira Zambrano. Ahora estoy buscando crear más oportunidades para tocar el EP en vivo, interactuar con la gente y escribir nuevas canciones para futuros proyectos.