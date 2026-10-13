-Briella abre las puertas de Tinikijima, un universo de ritmos tropicales y misterios

Hubo una conversación con una pareja de ancianos que vivían en una colina hasta donde tuvimos que caminar mucho. Cuando llegamos, casi toda la pared de su casa se había caído. En el transcurso de nuestra charla me impresionó cuánto el hombre amaba a su esposa y apreciaba a la comunidad que los apoyaba. Me dijo que en vez de quedarse pensando en que su casa se había caído prefería pensar en todas las personas maravillosas que lo ayudaron y le dieron su apoyo. Nos ofreció algunas frutas y nos mostró su cultivo de plantas de café. Lo que más me conmovió fue ver a una pareja de más de setenta años en un estado de tanta gratitud y no de decepción.