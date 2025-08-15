Lanzamiento
El lujo audaz de Scalpers conquistó Bogotá con el lanzamiento de “The Suite Club”
En un evento privado en su boutique de El Retiro, la firma española presentó su nuevo perfume, invitando a descubrir una fragancia que encapsula la elegancia contemporánea y el espíritu rebelde de la marca.
En una mañana luminosa y cuidadosamente planeada, Scalpers abrió las puertas de su boutique en El Retiro, Bogotá, para presentar su nuevo perfume masculino, “The Suite Club”.
La firma española, reconocida por su capacidad de reinterpretar el lujo contemporáneo con un toque irreverente, convocó invitados para sumergirse en una experiencia que iba más allá de la moda. Cada detalle —desde la disposición del espacio hasta la selección musical— estaba diseñado para reflejar el ADN de la marca: prendas atemporales con espíritu moderno, atención al detalle y una actitud que desafía lo predecible.
El lanzamiento no fue simplemente la introducción de una fragancia al mercado colombiano, sino una inmersión sensorial en el universo Scalpers.
Pensada para hombres que se mueven con soltura entre lo clásico y lo contemporáneo, la fragancia es un manifiesto de libertad y sofisticación. Como afirmó el equipo creativo, se trata de una declaración de estilo que acompaña y refuerza la identidad personal. En esta mañana, los asistentes pudieron descubrir de primera mano sus notas olfativas, entendiendo que “The Suite Club” no solo se lleva en la piel: se vive como una actitud.
Más allá del producto, el evento dejó claro que la estrategia de la marca en Colombia no se limita a abrir tiendas, sino a generar experiencias memorables que fortalezcan su vínculo con un público exigente y cosmopolita. En una ciudad como Bogotá, donde la moda se alimenta de la mezcla entre tradición y modernidad, la propuesta de la marca encuentra un terreno fértil para crecer y consolidarse como referente de estilo de vida.
La marca demuestra que su estrategia va más allá de vender productos: busca consolidar un ecosistema de marca sólido y coherente.