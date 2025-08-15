El lujo audaz de Scalpers conquistó Bogotá con el lanzamiento de “The Suite Club”

Más allá del producto, el evento dejó claro que la estrategia de la marca en Colombia no se limita a abrir tiendas, sino a generar experiencias memorables que fortalezcan su vínculo con un público exigente y cosmopolita. En una ciudad como Bogotá, donde la moda se alimenta de la mezcla entre tradición y modernidad, la propuesta de la marca encuentra un terreno fértil para crecer y consolidarse como referente de estilo de vida.