Lanzamiento
TOTTO y la fundación de Karol G lanzan Sigue tu Cora, una colaboración con impacto social
La alianza une diseño y propósito para generar oportunidades y acompañar a mujeres y niñas a través de una edición especial.
TOTTO suma un nuevo capítulo a su historia de marca con propósito al unirse a la Fundación Con Cora, iniciativa creada por la artista Karol G para acompañar y fortalecer a mujeres y niñas en distintos contextos sociales. El resultado de esta alianza es “Sigue tu Cora”, un morral de edición especial que trasciende lo funcional y se convierte en un objeto cargado de significado, donde el diseño dialoga con el impacto social.
Esta colaboración representa un esfuerzo conjunto por apoyar proyectos que generan cambios reales a través de la educación, el arte, el deporte y el bienestar. Cada pieza forma parte de una cadena de valor que busca abrir oportunidades, reducir brechas y acompañar procesos de crecimiento personal y colectivo, invitando a más mujeres y niñas a creer en su potencial y a construir su propio camino con libertad y autonomía.
Desde la visión de la marca, esta iniciativa refuerza la idea de que el diseño también puede ser una herramienta de transformación. Así lo expresa Adriana Ochoa, gerente general Colombia de Nalsani S.A.S., al señalar que con Sigue tu Cora TOTTO da un paso más en su compromiso de generar impacto social: un morral que no solo responde a las exigencias del día a día, sino que también materializa el propósito de crear vínculos responsables y de valor compartido. Cada compra se traduce en apoyo directo a los sueños de mujeres y niñas que miran hacia un futuro con más posibilidades.
En lo estético, Sigue tu Cora fue concebido como un símbolo de inspiración. Su diseño incorpora elementos distintivos de la Fundación Con Cora, como el icónico corazón de púas estampado en vinilo PVC rojo transparente, detalles bordados, reatas personalizadas y un llavero con charms que refuerza su identidad única. A esto se suma el ADN funcional de TOTTO: bolsillo independiente para computador, espaldar ergonómico y compartimentos pensados para ofrecer comodidad, protección y practicidad en la rutina diaria.
Para la Fundación Con Cora, esta alianza amplifica el alcance de su misión. Según Valentina Bueno, directora de la fundación, cada morral vendido se convierte en apoyo concreto para fortalecer infraestructura educativa, facilitar el acceso a becas, brindar acompañamiento psicosocial y crear espacios seguros para quienes más lo necesitan. Una invitación a creer en lo que se puede lograr cuando distintas fuerzas se unen alrededor de un mismo propósito.
El lanzamiento de esta edición especial coincide con una de las temporadas más significativas del año: el regreso a clases. Un momento clave en el que TOTTO reafirma su liderazgo no solo por su innovación en producto, sino por su capacidad de conectar con su audiencia a través de alianzas con sentido.
Sigue tu Cora estará disponible a partir del 29 de enero en tiendas físicas seleccionadas y en co.totto.com, así como en mercados internacionales como México, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Chile y España. Un morral que lleva historias, propósito y la posibilidad de transformar realidades, paso a paso.