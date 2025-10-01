Lanzamiento
Shoe Shop by Malva: donde los zapatos son protagonistas
Un espacio dedicado al calzado premium que reúne tendencias globales y locales, convirtiendo a los sneakers en protagonistas del estilo otoño-invierno 25-26.
Los sneakers han trascendido su rol deportivo para convertirse en un lenguaje de autoexpresión y estilo. Esta temporada reinventa la nostalgia y celebra la innovación, con siluetas que combinan guiños retro de los 70, 80 y 90 con materiales modernos como gamuza, cuero técnico y nylon. Estampados animales con texturas sensoriales, bloques de color urbanos y cierres inspirados en la danza redefinen el calzado sporty-casual, mientras la inspiración en fútbol, tenis y golf crea un puente entre deporte, moda y cultura.
La paleta de colores se mueve entre neutros y pasteles suaves como matcha y pistacho, hasta tonos intensos como berenjena y rojo brillante, logrando un equilibrio perfecto entre calidez y frescura.
En este contexto, Malva, referente en curaduría de moda en Colombia, da un paso más en su apuesta por el estilo de vida premium con la apertura de Shoe Shop, su primera tienda especializada en calzado. Ubicada en la Calle 85 #11-85, el espacio reúne marcas globales y locales como VEJA, P448, Ganni, Adidas, Maison Margiela y diseñadores colombianos como La Bohem, Agnes y Anca Revelo. La curaduría rotará por temporadas bajo la premisa de relevancia sobre cantidad, consolidando a Malva como referente de calzado premium en el país.
Ofrece una experiencia inmersiva que combina interiorismo sofisticado, iluminación cuidadosa, mobiliario minimalista y un Sneaker Bar pensado para personalizar cordones y charms. Los clientes también cuentan con asesoría de stylists, conectando cada par con su identidad personal y reforzando el carácter experiencial del espacio. Esta propuesta demuestra cómo los sneakers se han convertido en piezas esenciales del outfit diario, capaces de transmitir estilo, personalidad y actitud.
La conversación global también apunta hacia la sostenibilidad. Como afirma Fernanda Gomes, gerente de comunicaciones de VEJA: “Los tenis ya no son vistos únicamente como un accesorio deportivo: son parte de una nueva manera de entender la moda, más consciente, más tecnológica y pensada para durar.” En esta línea, Malva ofrece recomendaciones para cuidar los materiales icónicos de la temporada, como la gamuza, asegurando que cada par conserve su textura y color, prolongando su vida útil y reforzando un consumo más consciente.
Con Shoe Shop, Malva no solo reafirma su liderazgo en Colombia, sino que proyecta un crecimiento regional hacia países como Panamá y Perú, con nuevas aperturas planificadas en Bogotá antes de finalizar el año.