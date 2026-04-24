Rauw Alejandro presenta un nuevo himno para los amantes del fútbol de cara al Mundial 2026

En este sentido, la música y el deporte han decidido fusionarse para crear un himno bajo el marco del Mundial 2026 que capture la esencia del juego. Bajo esta premisa, nace “Dando Vueltas”, una pieza sonora liderada por Rauw Alejandro y Buchanan’s. Lo curioso de este proyecto es su origen técnico: el artista, quien en su pasado fue futbolista, utilizó unos guayos desarrollados por la marca de whisky con tecnología única para transformar sus movimientos en la cancha en percusión y beats. Cada toque al balón se convirtió literalmente en el ritmo de una canción que hoy busca acompañar las celebraciones de los aficionados en toda América Latina.