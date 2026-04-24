Lanzamiento
Rauw Alejandro presenta un nuevo himno para los amantes del fútbol de cara al Mundial 2026
Buchanan’s se alió con el cantante y también lanzó una botella de colección para la gran cita del fútbol global.
El fútbol, más allá de ser un deporte de tácticas y marcadores, es un lenguaje que define identidades. En la antesala de la cita mundialista más esperada, esta disciplina vuelve a demostrar que su verdadero poder reside en la capacidad de reunirnos.
No se trata solo de lo que sucede en el césped, sino de lo que ocurre en las casas, en las celebraciones improvisadas y en esos encuentros que convierten a los amigos en la familia elegida. Esta temporada, las tendencias también se escuchan y se coleccionan.
En este sentido, la música y el deporte han decidido fusionarse para crear un himno bajo el marco del Mundial 2026 que capture la esencia del juego. Bajo esta premisa, nace “Dando Vueltas”, una pieza sonora liderada por Rauw Alejandro y Buchanan’s. Lo curioso de este proyecto es su origen técnico: el artista, quien en su pasado fue futbolista, utilizó unos guayos desarrollados por la marca de whisky con tecnología única para transformar sus movimientos en la cancha en percusión y beats. Cada toque al balón se convirtió literalmente en el ritmo de una canción que hoy busca acompañar las celebraciones de los aficionados en toda América Latina.
Un objeto de deseo con sello de identidad
Pero la propuesta no se queda solo en los audífonos. El diseño entra en juego con una colaboración que celebra la herencia y la pertenencia. El colectivo cultural Kids of Immigrants, nacido en Los Ángeles y reconocido por su narrativa sobre la identidad y las raíces, ha diseñado una edición limitada que llegará a Colombia a partir del 1 de mayo.
Bajo el concepto “Un balón – Un sueño”, esta botella de colección es un homenaje a las historias de quienes han abierto camino. Con solo 36.000 unidades disponibles, el diseño se convierte en un símbolo para compartir en casa, elevando el acto de reunirse a ver un partido a un nivel de estilo superior.
Esta edición especial estará presente en regiones clave como Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca, consolidándose como el artículo imprescindible para quienes buscan conservar recuerdos tangibles de esta temporada futbolera.
En un mundo cada vez más digital y estructurado, estas iniciativas ponen el foco en la alegría y la conexión humana. La colaboración entre la música urbana y una de las marcas de whisky más icónicas del mundo, como Buchanan’s, reafirma que el estilo y la elegancia también tienen un lugar en la tribuna y en el hogar.
Este lanzamiento nos recuerda que, al final del día, el fútbol siempre encuentra la forma de reunirnos. Es en ese instante, cuando suena la música y se brinda por un gol, donde el deporte recupera su sentido más puro: ser el pretexto perfecto para sentirnos, más que nunca, en familia.