HBO en 2026: un año de historias épicas, regresos icónicos y nuevos universos por descubrir

Así mismo, la plataforma presentó los estrenos del universo Game of Thrones, que seguirá con un lanzamiento anual hasta 2028. Entre ellos destaca A Knight of the Seven Kingdoms, basada en las novelas de Dunk & Egg, que mostrará un Westeros más íntimo y sin dragones. También llega la tercera temporada de House of the Dragon, donde la guerra Targaryen se intensifica y que ya fue renovada para una cuarta entrega.