HBO en 2026: un año de historias épicas, regresos icónicos y nuevos universos por descubrir
Después del éxito arrasador de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la plataforma expande este universo con nuevas producciones y encabeza un 2026 cargado de nostalgia, emoción y estrenos gigantes.
Por: Ankar Brito
Hay anuncios que despiertan conversación y luego están aquellos que despiertan memoria, nostalgia, familia, infancia. HBO Max decidió abrir el 2026 con uno de esos anuncios que atraviesan generaciones: Don Ramón tendrá su propia serie.
Sí, el personaje más querido, entrañable del universo de ‘Chespirito’ regresa a través de una comedia que promete iluminar la pantalla con su humor, su humanidad y su eterna vigencia cultural.
Así lo anunció Mariano César, Líder de Contenidos de Entretenimiento General para América Latina y US Hispanic de HBO Max, durante el upfront realizado en Ciudad de México. Allí destacó el éxito abrumador de Chespirito: Sin querer queriendo, la producción latinoamericana más vista en la historia de la plataforma. Un proyecto que reconectó a familias enteras con sus memorias más profundas y que confirmó que el legado de Roberto Gómez Bolaños sigue vivo, respirando en cada generación.
En entrevista con Revista Fucsia, César explicó que HBO Max firmó un acuerdo con Stream Media para expandir oficialmente este universo, dando paso a nuevas historias y nuevos formatos como: Los Colorados, una serie animada basada en ‘El Chapulín Colorado’, no solo en él, sino en toda su familia. Un homenaje a su nobleza torpe, a su valentía improvisada y a ese humor blanco que nunca pasa de moda.
Luego vendrá la serie de ‘Don Ramón’, será una comedia de ficción inspirada en un personaje que es casi ADN emocional de Latinoamérica. Un vecino inolvidable, un padre imperfecto pero amoroso, un hombre que intentaba sobrevivir con ingenio, ternura y una frase que ya es patrimonio cultural: “Yo no fui”.
Y en terrenos internacionales anunciaron que tras cinco años de ausencia vuelve Euphoria para estrenar su tercera temporada. Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Colman Domingo retoman sus personajes, acercándonos a una versión más adulta, más vulnerable y más brutalmente honesta de su universo emocional. Sin duda, será uno de los regresos más comentados del año.
Así mismo, la plataforma presentó los estrenos del universo Game of Thrones, que seguirá con un lanzamiento anual hasta 2028. Entre ellos destaca A Knight of the Seven Kingdoms, basada en las novelas de Dunk & Egg, que mostrará un Westeros más íntimo y sin dragones. También llega la tercera temporada de House of the Dragon, donde la guerra Targaryen se intensifica y que ya fue renovada para una cuarta entrega.
El 2026 también será un año profundamente latino para HBO Max, con el estreno en San Valentín de la segunda temporada de Como Agua para Chocolate, más cinematográfica y cargada de realismo mágico, y con Ciudad de Dios, una nueva adaptación que retrata la vida en las favelas de Río desde una mirada contemporánea y vibrante.---
El año viene cargado de historias para todos los estilos:
Rooster, la comedia universitaria con Steve Carell.
DTF St. Louis, un thriller emocional con Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini.
Half-Man, la nueva serie de Richard Gadd tras *Baby Reindeer*.
Lanterns, drama noir intergaláctico del universo Green Lantern.
War, un thriller legal protagonizado por Sienna Miller y Dominic West.
Stuart Fails to Save the Universe, el spin-off sci-fi del mundo *The Big Bang Theory*.