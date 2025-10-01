Música
Festival Estéreo Picnic 2026: tres días de música para celebrar 15 ediciones
El Parque Simón Bolívar será el escenario de una fiesta única que reunirá rock, pop, electrónica y sonidos latinos en una edición marcada por regresos históricos y debuts esperados.
El Parque Simón Bolívar se prepara para recibir en marzo de 2026 la edición número quince del Festival Estéreo Picnic, un aniversario que promete ser inolvidable. Durante tres jornadas, la música volverá a ser el hilo conductor de una fiesta que transitará desde la potencia del rock hasta la sensibilidad del pop, pasando por el vértigo de la electrónica y el pulso inagotable de lo latino. Un cartel que combina regresos históricos, debuts esperados y nombres que son sinónimo de leyenda.
El viernes 20 de marzo será la gran apertura con dos de los gigantes de la música actual: Tyler, The Creator y Lorde. La energía se encenderá con Peggy Gou y sus himnos de pista, mientras Turnstile regresa en un momento estelar marcado por su más reciente disco NEVER ENOUGH. Addison Rae y Katseye debutarán en el escenario colombiano trayendo nuevas facetas del pop global, al tiempo que ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U y Brutalismus 3000 desatarán la oscuridad de la electrónica más radical. El indie tendrá espacio para revelaciones como Djo y Royel Otis, y el talento nacional brillará con la fuerza de Nicolás y los Fumadores.
El sábado 21 de marzo quedará en la memoria como una noche histórica con Sabrina Carpenter, Skrillex y Deftones encabezando la jornada. La potencia del rap femenino llegará con Doechii, mientras Interpol vuelve a reencontrarse con un público que los ha convertido en favoritos eternos. Ben Böhmer se encargará de transformar el espacio con su melodic house, Aitana traerá la fuerza del pop ibérico, Men I Trust desplegará su indie sofisticado, Viagra Boys su irreverencia punk y HVOB la atmósfera hipnótica de su electrónica en vivo.
El domingo 22 de marzo será un cierre de altura con The Killers, una de las bandas más queridas de la historia del festival, y Peso Pluma, la voz de toda una generación latinoamericana. Young Miko, Kygo, Luis Alfonso y Bob Moses pondrán el acento diverso de reguetón, dance, música popular y house. La gran sorpresa será la llegada de Tom Morello, maestro absoluto de la guitarra contemporánea, quien tocará por primera vez en Colombia. Desde España aterrizarán Guitarricadelafuente y Judeline con lo más fresco de su escena, y The Whitest Boy Alive marcará un esperado regreso tras 15 años de ausencia.
La preventa por días comienza este miércoles 1 de octubre a las 10:00 a.m., exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale! a través de Ticketmaster.co. La venta general se habilitará el viernes 3 de octubre a la misma hora.
Con este cartel y esta energía, el Festival Estéreo Picnic 2026 no solo celebra quince ediciones, celebra también quince años de transformar la manera en la que Colombia vive la música: como un ritual colectivo que trasciende el tiempo, los géneros y las generaciones.