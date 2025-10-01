Festival Estéreo Picnic 2026: tres días de música para celebrar 15 ediciones

El viernes 20 de marzo será la gran apertura con dos de los gigantes de la música actual: Tyler, The Creator y Lorde. La energía se encenderá con Peggy Gou y sus himnos de pista, mientras Turnstile regresa en un momento estelar marcado por su más reciente disco NEVER ENOUGH. Addison Rae y Katseye debutarán en el escenario colombiano trayendo nuevas facetas del pop global, al tiempo que ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U y Brutalismus 3000 desatarán la oscuridad de la electrónica más radical. El indie tendrá espacio para revelaciones como Djo y Royel Otis, y el talento nacional brillará con la fuerza de Nicolás y los Fumadores.