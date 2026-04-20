-Música como acto de libertad: El festival que busca derribar prejuicios en el corazón de Bogotá

La música siempre ha sido el lenguaje de los que no tienen miedo a ser diferentes. Bajo esa premisa, Bogotá se prepara para recibir una de las apuestas culturales más valientes y necesarias de 2026. Del 25 de abril al 14 de mayo, la ciudad vibrará con la sexta edición del Top Show Colombo, que este año bajo el concepto “Unlabeled” (Sin Etiquetas) busca convertir el espacio público en un territorio seguro para la visibilidad y el reconocimiento de la población LGBTIQ+.