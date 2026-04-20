Música
Música como acto de libertad: El festival que busca derribar prejuicios en el corazón de Bogotá
Con una nómina que incluye figuras como Kudai y La Bruja de Texcoco, la edición “Unlabeled” se toma cinco escenarios de la ciudad para celebrar la diversidad LGBTIQ+ a través del arte y el diálogo.
La música siempre ha sido el lenguaje de los que no tienen miedo a ser diferentes. Bajo esa premisa, Bogotá se prepara para recibir una de las apuestas culturales más valientes y necesarias de 2026. Del 25 de abril al 14 de mayo, la ciudad vibrará con la sexta edición del Top Show Colombo, que este año bajo el concepto “Unlabeled” (Sin Etiquetas) busca convertir el espacio público en un territorio seguro para la visibilidad y el reconocimiento de la población LGBTIQ+.
Este festival gratuito, que ya se ha convertido en un referente de la agenda cultural bogotana, no es solo una serie de conciertos; es una respuesta contundente a las brechas de representación y a la violencia simbólica que aún persiste en nuestra sociedad. Con una inversión de $1.500 millones de pesos, la edición de este año demuestra que la cultura es un motor de transformación social capaz de generar empleo y esperanza.
Una nómina internacional que desafía fronteras
Por primera vez, el festival cruza fronteras latinoamericanas para traer una curaduría diversa que atraviesa géneros y realidades. La apuesta está encabezada por la icónica banda chilena Kudai, que tras años de carrera sigue siendo un estandarte de la libertad de expresión y la transgresión de estereotipos.
A ellos se suma La Bruja de Texcoco, desde México, una artista trans que ha revolucionado la escena al reivindicar las músicas tradicionales desde una identidad disidente, y las Kumbia Queers de Argentina, quienes fusionan la fuerza del punk con el ritmo de la cumbia. La presencia del ecuatoriano Johann Vera y la pianista trans Amelie Weinhöfer completa un cartel que promete ser tan ecléctico como emocionante.
Más allá de la tarima: el arte como refugio
“Unlabeled” no se queda solo en el aplauso. El festival ha diseñado una robusta agenda pedagógica que llegará incluso a sectores históricamente marginados como el barrio Santa Fe. A través de conversatorios y encuentros comunitarios, se busca reflexionar sobre los derechos culturales de los artistas de la población LGBTIQ+ y la incidencia de sus voces en las políticas públicas.
“Unlabeled es un territorio para encontrarnos, para celebrarnos y para abrazar nuestras identidades sin moldes ni fronteras”, afirma Santiago López, coordinador cultural del evento.
La meta es clara: mitigar estereotipos y reconocer el aporte histórico que esta población ha hecho a la música universal, a menudo desde las sombras.
Bogotá se viste de diversidad
El festival se descentraliza para habitar la ciudad en cinco fechas clave:
25 de abril (Media Torta): El gran arranque con Kudai y La Bruja de Texcoco.
6 de mayo (Teatro Jorge Eliécer Gaitán): Una noche dedicada a voces potentes como La Ramona y LoMaasBello.
9 de mayo (Parque de los Hippies): Un encuentro al aire libre con el poder del bullerengue y la tradición.
13 y 14 de mayo (Sede Colombo Americano): Cierres íntimos cargados de virtuosismo musical.
Un compromiso con la paz y la inclusión
Este evento es posible gracias a la articulación entre el Centro Colombo Americano e IDARTES, reafirmando a Bogotá como una ciudad que apuesta por la democratización de las artes.
En un país que busca caminos de paz, abrir escenarios donde el único requisito es ser uno mismo se convierte en un ejercicio democrático fundamental.
La invitación es a vivir la ciudad #SinEtiquetas, recordando que cuando la música suena con orgullo, el mundo se vuelve un lugar un poco más libre para todas.