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Desde el Cauca hacia el mundo: Asael Cuesta y la voz colombiana que rompe fronteras
El contratenor colombiano, reconocido por fusionar canto lírico, músicas ancestrales y creación contemporánea, será el encargado de cerrar el Top Show Colombo 2026.
Bogotá se prepara para vivir el cierre de una de las plataformas culturales gratuitas más relevantes de la ciudad. Este 14 de mayo, el nuevo teatro del Centro Colombo Americano recibirá a Asael Cuesta, una de las voces más innovadoras y poderosas de la escena musical contemporánea del país, como protagonista del concierto de clausura del Top Show Colombo 2026.
Bajo el concepto “Unlabeled #SinEtiquetas”, el festival culminará con una noche que celebra la diversidad, la libertad y las identidades sin fronteras, reuniendo artistas que han convertido la música en una herramienta de representación, memoria y transformación cultural. En ese contexto, la participación de Asael Cuesta representa uno de los momentos más significativos de esta edición.
Nacido en Santander de Quilichao, el artista ha construido una propuesta que trasciende el formato tradicional del canto lírico para convertirse en un proyecto interdisciplinario donde convergen la investigación, las músicas ancestrales, las lenguas indígenas y la creación contemporánea. Su obra recoge tradiciones musicales indígenas y afrodescendientes del suroccidente colombiano y las conecta con lenguajes académicos y experimentales, consolidando una narrativa profundamente ligada a la memoria, la identidad y la resistencia cultural.
A lo largo de su trayectoria, Asael Cuesta ha llevado su voz a escenarios de Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, Bielorrusia, Cuba y México, presentándose junto a agrupaciones y orquestas de reconocimiento internacional como la Sinfónica Nacional de Colombia, la Filarmónica de Cali, la Ópera Nacional de Colombia y la Orquesta Sinfónica EAFIT. Su presencia internacional lo ha consolidado como una de las voces más singulares y potentes de la música colombiana actual.
Su carrera también ha sido distinguida con importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos destacan el Gran Premio Vocal y el reconocimiento a Mejor Solista Vocal del Festival Mono Núñez, considerado uno de los máximos honores de la música andina colombiana; el premio a Mejor Interpretación de Música Tradicional Rusa en el Slavianski Bazaar; y el Premio Nacional Otto de Greiff por su investigación sobre los cantos del pueblo Nasa. En 2025, además, fue homenajeado en el Festival Internacional de Coros Integración de la Universidad Nacional de Colombia y reconocido como egresado destacado de la Universidad del Valle.
Más allá de los escenarios, Asael desarrolla procesos de investigación y creación comunitaria con pueblos indígenas de la Sierra Nevada y la Amazonía, fortaleciendo una visión artística donde la música funciona como un vehículo de memoria colectiva y diálogo intercultural. “Mi arte es una búsqueda constante de diálogo entre lo académico y lo popular, lo local y lo global, reafirmando que la música es un vehículo de memoria, identidad y resistencia cultural”, afirma el artista.
La presentación de Asael Cuesta hará parte del concierto de cierre del Top Show Colombo 2026 junto a la agrupación femenina Flor de Lava, en una programación que reafirma el poder de la cultura como espacio seguro para todas las identidades.
Desde su creación en 2021, el Top Show Colombo ha evolucionado como una plataforma cultural que no gira alrededor de un único género musical, sino de conversaciones sociales urgentes. Esta edición pone el foco en las experiencias y narrativas LGBTQ+ en un contexto donde aún persisten brechas de representación y violencia. Con más de 150 artistas en escena, 18 agrupaciones nacionales e internacionales y una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos, el festival reafirma la capacidad de la música para convertirse en motor de transformación social.