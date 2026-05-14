Desde el Cauca hacia el mundo: Asael Cuesta y la voz colombiana que rompe fronteras

Su carrera también ha sido distinguida con importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos destacan el Gran Premio Vocal y el reconocimiento a Mejor Solista Vocal del Festival Mono Núñez, considerado uno de los máximos honores de la música andina colombiana; el premio a Mejor Interpretación de Música Tradicional Rusa en el Slavianski Bazaar; y el Premio Nacional Otto de Greiff por su investigación sobre los cantos del pueblo Nasa. En 2025, además, fue homenajeado en el Festival Internacional de Coros Integración de la Universidad Nacional de Colombia y reconocido como egresado destacado de la Universidad del Valle.