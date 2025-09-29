The Westin São Paulo: bienestar y sofisticación en el corazón de la ciudad

La experiencia que ofrece este hotel invita a sumergirse en un entorno donde cada detalle está cuidadosamente pensado para el confort y el disfrute. Desde habitaciones con terrazas que ofrecen vistas panorámicas del skyline paulista hasta camas diseñadas para garantizar un descanso profundo, cada espacio refleja la búsqueda de equilibrio entre lujo y funcionalidad. Los baños, con un estilo inspirado en los spa, y la atmósfera que combina diseño contemporáneo con materiales naturales, crean un ambiente de serenidad en medio de la ciudad.