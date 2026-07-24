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La personalización redefine el lujo en el cuidado del cabello
Con Kérastase Society, la marca convierte el Hotel Sofitel Bogotá Victoria Regia en un espacio donde la ciencia y la personalización son protagonistas.
Durante años, el cabello fue entendido como el toque final de un look. Hoy, esa percepción ha cambiado: su cuidado se ha convertido en una extensión del bienestar, la identidad y el lujo contemporáneo. Más allá de un buen corte o un color impecable, la conversación gira en torno a la salud de la fibra capilar, el diagnóstico experto y las rutinas personalizadas, una tendencia que está transformando la manera en que las personas se relacionan con su cabello.
En ese contexto, Kérastase presenta por primera vez en Colombia una experiencia inmersiva que estará abierta al público del 24 al 26 de julio . Durante tres días, el espacio reunirá ciencia, sensorialidad y conocimiento profesional para ofrecer un recorrido en el que cada visitante podrá descubrir las necesidades específicas de su cabello y acceder a recomendaciones diseñadas a su medida.
La propuesta integra la visión Beauty Tech de la marca a través de K-Scan, una herramienta de diagnóstico capilar de alta precisión que, junto con la asesoría de estilistas profesionales, analiza el estado del cuero cabelludo y la fibra capilar para construir una rutina personalizada. A esto se suman experiencias inspiradas en la alta perfumería francesa y espacios dedicados a las líneas más icónicas de Kérastase, en una apuesta por acercar al público un concepto de lujo basado en la experiencia y no únicamente en el producto.
“Hoy el lujo ya no se define únicamente por un producto excepcional, sino por la capacidad de crear experiencias memorables y profundamente personalizadas. Las personas buscan marcas que entiendan que el cuidado capilar también hace parte de su bienestar cotidiano”, explica María Gabriela Uribe.
La iniciativa llega en un momento en el que la industria de la belleza continúa fortaleciéndose en Colombia. De acuerdo con la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, el mercado de belleza y cuidado personal alcanzó ventas por US$3.565 millones en 2025, impulsado por consumidores que valoran cada vez más la innovación, la personalización y el respaldo profesional al elegir productos y tratamientos.
Con cupos limitados de la experiencia, propone una nueva forma de entender el cuidado del cabello: una experiencia donde la tecnología, la asesoría experta y la personalización se convierten en los pilares de un lujo pensado para responder a las necesidades de cada persona.