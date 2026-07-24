La personalización redefine el lujo en el cuidado del cabello

Durante años, el cabello fue entendido como el toque final de un look. Hoy, esa percepción ha cambiado: su cuidado se ha convertido en una extensión del bienestar, la identidad y el lujo contemporáneo. Más allá de un buen corte o un color impecable, la conversación gira en torno a la salud de la fibra capilar, el diagnóstico experto y las rutinas personalizadas, una tendencia que está transformando la manera en que las personas se relacionan con su cabello.