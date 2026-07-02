Mucho más que una feria: así será el nuevo Vassar Festival de Creadores

Durante los últimos años, Vassar se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para visibilizar el talento de los emprendedores colombianos. Lo que comenzó como una feria dedicada a reunir marcas emergentes ha evolucionado hasta convertirse en un espacio donde el diseño, la creatividad, la gastronomía y la cultura dialogan en un mismo lugar. En su décima edición, ese crecimiento se materializa en una nueva identidad: Vassar Festival de Creadores.