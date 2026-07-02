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Mucho más que una feria: así será el nuevo Vassar Festival de Creadores
La cita reunirá durante cinco días a cientos de emprendimientos colombianos, una variada oferta gastronómica, conciertos, talleres gratuitos y experiencias que celebran el talento creativo.
Durante los últimos años, Vassar se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para visibilizar el talento de los emprendedores colombianos. Lo que comenzó como una feria dedicada a reunir marcas emergentes ha evolucionado hasta convertirse en un espacio donde el diseño, la creatividad, la gastronomía y la cultura dialogan en un mismo lugar. En su décima edición, ese crecimiento se materializa en una nueva identidad: Vassar Festival de Creadores.
Del 1 al 5 de julio, el Parque El Country de Bogotá será el escenario de esta nueva apuesta, que reunirá a más de 300 emprendimientos nacionales junto a una programación que trasciende la experiencia de compra. Música en vivo, talleres gratuitos, propuestas gastronómicas, arte, actividades para niños, experiencias para mascotas e, incluso, transmisiones del Mundial de Fútbol harán parte de un encuentro que busca celebrar el talento colombiano desde múltiples perspectivas.
El cambio de nombre no es simplemente una renovación de imagen. Representa una evolución en la manera de entender el emprendimiento. La intención es que cada visitante pueda acercarse a las historias que hay detrás de las marcas, conocer los procesos creativos de quienes las construyen y descubrir el valor de los proyectos independientes que hoy enriquecen la escena del diseño, la moda, la gastronomía, la decoración y el bienestar en Colombia.
La transformación llega después de nueve ediciones que dejan cifras significativas: más de 3.900 emprendedores han participado en el evento y cerca de 380.000 personas han recorrido sus espacios. Para esta edición, la organización espera recibir alrededor de 45.000 visitantes, consolidando a Vassar como uno de los encuentros de emprendimiento y consumo creativo más relevantes del país.
Uno de los principales cambios estará en la forma de recorrer el festival. El nuevo diseño de los espacios busca crear una experiencia más inmersiva, donde los visitantes puedan pasar fácilmente de descubrir una marca independiente a disfrutar de una propuesta gastronómica o asistir a una actividad cultural. Entre las novedades se encuentra Plaza Vassar, un punto de encuentro que reunirá emprendimientos, restaurantes y experiencias al aire libre.
A esto se suma la participación de emprendedores del Bronx Distrito Creativo, artesanos provenientes de Cundinamarca que elaborarán sus piezas frente al público, una curaduría de proyectos sostenibles desarrollada por Inexmoda y una tienda concepto que reunirá galerías y artistas colombianos, ampliando la presencia del arte dentro del festival.
La música también ocupará un lugar central en la programación. El escenario de Coke Studio presentará conciertos durante los cinco días del evento con artistas como Mauricio & PalodeAgua, Los Tupamaros y Arevalo, además de abrir espacio para nuevas voces de la escena nacional gracias a Sonidos Vassar, una iniciativa creada para impulsar músicos emergentes. La inauguración oficial estará a cargo de Emyl Rusev, mientras que propuestas como School of Rock y ¡Cierto Animal! ofrecerán espectáculos especialmente pensados para el público infantil.
Más allá de los conciertos, el festival propone una agenda de experiencias en las que los asistentes podrán participar sin costo adicional. Los talleres organizados por Momenta incluirán clases de pizza napolitana, elaboración de pasta fresca y sushi, además de catas de café, cerveza y ron. También habrá actividades de cerámica, pintura, yoga, pilates y diferentes espacios diseñados para disfrutar en familia.
El calendario coincide además con el Mundial de Fútbol, por lo que el festival incorporará una pantalla gigante donde se transmitirán los partidos más importantes. El espacio estará acompañado por un Beer Garden temático, actividades para aficionados, intercambio de láminas y exhibiciones relacionadas con el torneo, integrando el deporte a la programación sin perder el foco en la creatividad.
Los más pequeños tendrán un lugar especial en El Petit, una zona diseñada con talleres, juegos y actividades creativas para compartir en familia. Además, Vassar mantendrá su sello pet friendly, permitiendo que quienes visiten el festival puedan hacerlo acompañados de sus mascotas.
Las puertas estarán abiertas del 1 al 5 de julio en el Parque El Country, con horarios que se extenderán desde la mañana hasta la noche según el día de la programación.
Con esta nueva etapa, Vassar reafirma su intención de convertirse en mucho más que una vitrina comercial. La décima edición apuesta por transformar el emprendimiento en una experiencia cultural completa, donde las marcas conviven con la música, el arte, la gastronomía y las historias de quienes hacen posible el ecosistema creativo colombiano.