Agenda
Bogotá se mueve: gastronomía, música y cultura marcan la agenda de los próximos días
De un recorrido por los sabores de Colombia en Alimentarte Food Festival a un nuevo escenario al aire libre que transforma la experiencia musical, la ciudad se prepara para vivir encuentros que celebran el talento.
Bogotá entra en días de celebración cultural, esos en los que la ciudad se convierte en punto de encuentro para quienes buscan experiencias que se viven con todos los sentidos. La agenda se activa con propuestas que invitan a salir, explorar y reconectar con lo mejor de la escena local: la comida como relato de territorio y la música como experiencia colectiva.
En los próximos días, la capital será escenario de dos eventos que reflejan esa energía creativa que define a la ciudad. Por un lado, la gastronomía regional toma protagonismo con un festival que recorre los sabores de Colombia; por el otro, la música se reinventa desde el diseño con un nuevo teatro al aire libre pensado para acercar al público al escenario. Dos planes distintos, una misma invitación: vivir Bogotá desde la cultura.
Alimentarte 2026: el festival que recorre Colombia a través de su cocina
El Alimentarte Food Festival regresa en 2026 para celebrar sus 25 años como el encuentro gastronómico de enfoque social más importante del país. Con una edición que rinde homenaje a la riqueza culinaria de las regiones de Colombia, el festival espera recibir alrededor de 40.000 asistentes los días 7, 8, 14 y 15 de febrero en el Parque El Country. Organizado por la Fundación Corazón Verde, Alimentarte se consolida una vez más como una cita imprescindible para quienes entienden la gastronomía como cultura, memoria y propósito.
Esta edición invita a emprender un viaje sensorial por las nueve regiones gastronómicas de Colombia, desde San Andrés e Islas hasta la Amazonía, pasando por el Caribe, el Pacífico, los Santanderes, Antioquia y el Viejo Caldas, el Altiplano Cundiboyacense, Tolima Grande y Bogotá. Cada propuesta culinaria exalta los saberes tradicionales, los ingredientes nativos y la biodiversidad que hacen de la cocina colombiana una de las más diversas del continente, conectando al público con la identidad profunda de cada territorio.
Con más de 120 expositores, Alimentarte 2026 reúne a 70 de los mejores restaurantes de la ciudad, cocineros tradicionales, mercados de productos sostenibles y 40 emprendimientos apoyados por la Secretaría de Desarrollo Económico. La curaduría del festival refleja un equilibrio entre tradición y contemporaneidad, con propuestas que van desde sabores clásicos hasta nuevas interpretaciones de la cocina local, convirtiendo cada recorrido en una experiencia de descubrimiento.
Pensado como un evento para toda la familia, el festival ofrece mucho más que buena comida. Zonas gastronómicas regionales, mercados especializados, Beer Garden, actividades culturales, espacios para niños, tejo y bolirana hacen de Alimentarte una experiencia integral que se vive con todos los sentidos. En colaboración con entidades públicas y marcas aliadas, el festival reafirma su vocación social y cultural, demostrando que comer bien también puede ser un acto de encuentro, celebración y compromiso con el país.
Festival Ondas: el teatro al aire libre que redefine la experiencia musical en Bogotá
El Festival se realizará del 13 al 21 de febrero de 2026 en el Parque Simón Bolívar. Lejos de los formatos tradicionales de grandes multitudes, el festival apuesta por un teatro efímero al aire libre que privilegia la cercanía, la escucha atenta y la conexión real entre artistas y público.
La propuesta se materializa en una estructura semicircular con graderías numeradas y un escenario diseñado para eliminar barreras físicas y simbólicas. El formato, inspirado en los anfiteatros clásicos, combina áreas elevadas con espacios de pie muy próximos al escenario, garantizando una experiencia íntima desde cualquier ubicación.
Cada decisión arquitectónica responde a una premisa clara: que cada asistente se sienta en primera fila.
El diseño se integra de manera orgánica con el entorno natural del Parque Simón Bolívar, incorporando vegetación, corredores iluminados y zonas amplias de circulación que conviven con áreas de gastronomía y experiencias complementarias.
El festival mantiene su programación confirmada: Ivy Queen y Villano Antillano (13 de febrero), The Cardigans (14 de febrero), Encanto de Disney, una proyección de la película con banda sonora en vivo, de la mano de la FOSBO (15 de febrero); Arde Bogotá y Silvestre y la Naranja 19 de febrero), Justin Quiles y Ovy on the Drums (20 de febrero), y Jerry Rivera (21 de febrero). Las boletas se venden de manera individual para cada fecha.