Bogotá se mueve: gastronomía, música y cultura marcan la agenda de los próximos días

El Alimentarte Food Festival regresa en 2026 para celebrar sus 25 años como el encuentro gastronómico de enfoque social más importante del país. Con una edición que rinde homenaje a la riqueza culinaria de las regiones de Colombia, el festival espera recibir alrededor de 40.000 asistentes los días 7, 8, 14 y 15 de febrero en el Parque El Country. Organizado por la Fundación Corazón Verde, Alimentarte se consolida una vez más como una cita imprescindible para quienes entienden la gastronomía como cultura, memoria y propósito.