Belleza
Belah Beauty celebra la esencia colombiana con una edición llena de color y sabor
Con Gera Ponce como imagen de campaña, la marca transforma su icónico Lip Gloss en una declaración de identidad, diversidad y orgullo nacional.
Los lip gloss atraviesan uno de sus momentos más importantes dentro de la industria de la belleza. Después de años dominados por acabados mate, fórmulas de larga duración y maquillajes mucho más estructurados, el brillo vuelve a ocupar un lugar central en las rutinas de maquillaje. La razón es sencilla: los labios glossy consiguen que el rostro se vea más fresco, más relajado y naturalmente luminoso casi al instante.
Además, las nuevas fórmulas poco tienen que ver con aquellas texturas densas y pegajosas que dominaron los años 2000. Hoy los gloss son más ligeros, hidratantes y cómodos de usar. Aportan volumen visual sin exagerar, dejan un acabado saludable y funcionan tanto en maquillajes minimalistas como en looks mucho más producidos.
Pero en medio de ese regreso del brillo también está ocurriendo algo interesante: el maquillaje empieza a sentirse más emocional. Las marcas ya no solo hablan de tonos, ingredientes o acabados; ahora buscan crear productos capaces de generar conexión, identidad y pertenencia. Y justamente ahí es donde Belah Beauty encuentra el valor de su nueva Edición Colombiana.
La marca presentó una colección especial inspirada en aquello que hace reconocible a Colombia incluso antes de nombrarla: el color, la energía, la alegría y esa manera tan única de vivir la belleza desde la cercanía y la autenticidad. El protagonista de la colección es una edición especial de su icónico Lip Gloss, inspirado en el amarillo de la bandera colombiana y acompañado de una fragancia a mango que inmediatamente remite al verano, al calor y a esos recuerdos cotidianos profundamente ligados al país.
Más que lanzar un producto temático, Belah Beauty convierte esta colección en una especie de homenaje sensorial. Cada detalle parece pensado para despertar una emoción distinta. El color no solo busca ser llamativo o tendencia; funciona como un símbolo reconocible de optimismo y vitalidad. La fragancia tampoco es casual. El mango tiene algo inevitablemente nostálgico y tropical que conecta con la memoria colectiva colombiana, con las frutas en las calles, el clima cálido y la sensación constante de alegría que suele asociarse con el país.
Sin embargo, uno de los detalles más interesantes de la colección aparece en el empaque. Allí, Belah Beauty incorpora distintas maneras de decir “bonita” según las regiones y expresiones populares de Colombia. Una decisión sencilla, pero poderosa, porque transforma el producto en algo más cercano y emocional. No se trata únicamente de maquillaje; también se convierte en un pequeño recorrido por los acentos, las palabras y las formas de afecto que hacen parte de la identidad cultural colombiana.
Y eso resulta especialmente relevante en un momento donde muchas marcas buscan construir discursos alrededor del empoderamiento femenino, pero pocas logran hacerlo desde códigos realmente auténticos. En este caso, la colección encuentra una narrativa mucho más orgánica: celebrar la diversidad de las mujeres colombianas desde aquello que las hace sentirse reconocidas.
Para representar esa idea, la marca eligió a Gera Ponce como imagen oficial de campaña. Su presencia responde a una nueva generación de creadoras digitales que construyeron su influencia desde la autenticidad y la cercanía, alejándose de los estándares imposibles que durante años dominaron la industria de la belleza. Más allá de las redes sociales, Gera representa una estética mucho más relajada, emocional y conectada con la personalidad propia.
Porque la belleza actual ya no se trata únicamente de verse bien. También tiene que ver con sentirse representada, reconocerse en los detalles y encontrar productos capaces de hablar el mismo idioma cultural de quienes los usan. Y en esa mezcla entre brillo, nostalgia y orgullo local, esta colección logra hacer algo poco común: convertir un lip gloss en una declaración de identidad.