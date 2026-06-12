Belah Beauty celebra la esencia colombiana con una edición llena de color y sabor

La marca presentó una colección especial inspirada en aquello que hace reconocible a Colombia incluso antes de nombrarla: el color, la energía, la alegría y esa manera tan única de vivir la belleza desde la cercanía y la autenticidad. El protagonista de la colección es una edición especial de su icónico Lip Gloss, inspirado en el amarillo de la bandera colombiana y acompañado de una fragancia a mango que inmediatamente remite al verano, al calor y a esos recuerdos cotidianos profundamente ligados al país.