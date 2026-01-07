Estilo de vida
Laura Barjum y el arte de vivir a su ritmo
En conversación con Buchanan’s, la actriz, presentadora e influenciadora habla de música, improvisación y de cómo hace sentir especial a su familia elegida.
Laura Barjum vive la vida siguiendo su propio ritmo. Entre la música —esa sin la que no se imagina— y la libertad de improvisar, la actriz, presentadora e influenciadora se mueve con naturalidad entre lo elegante y lo casual. En esta conversación íntima, comparte cómo los detalles definen su manera de habitar el mundo, desde el cine que la inspiró a elegir la actuación hasta los pequeños gestos que transforman un encuentro en algo especial.
Cuando invita a su familia elegida, Laura cuida cada lugar en la mesa, marcando los puestos para que todos se sientan únicos. Habla del valor de reunirse, de regalar experiencias y de por qué una botella de Buchanan’s siempre será una elección segura.
El video celebra esos momentos donde la música, la conversación y la cercanía construyen recuerdos, confirmando que la familia también se elige y se honra en los detalles.