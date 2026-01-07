Laura Barjum y el arte de vivir a su ritmo

Laura Barjum vive la vida siguiendo su propio ritmo. Entre la música —esa sin la que no se imagina— y la libertad de improvisar, la actriz, presentadora e influenciadora se mueve con naturalidad entre lo elegante y lo casual. En esta conversación íntima, comparte cómo los detalles definen su manera de habitar el mundo, desde el cine que la inspiró a elegir la actuación hasta los pequeños gestos que transforman un encuentro en algo especial.