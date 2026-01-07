Estilo de vida
Paula Jassir y el arte de ser auténtica
Moda, joyas y una mesa bien servida marcan la conversación de la influenciadora junto a su familia elegida y Buchanan’s.
Paula Jassir entiende la moda como una extensión de la personalidad. Siempre en tacones, con una inclinación clara por los looks dramáticos y atrevidos, la influenciadora y creadora de su propia marca habla de estilo desde la autenticidad.
En esta conversación acompañada por Buchanan’s, confiesa que encuentra inspiración en las joyas, en los detalles y en esa estética que no teme llamar la atención, mientras define su cita ideal como una buena mesa y unos drinks bien servidos.
Más allá de la ropa, la charla gira en torno a los vínculos que sostienen su día a día. Paula reconoce que su familia elegida ha sido clave para recordarle la importancia de ser fiel a sí misma y de compartir siempre alrededor de una mesa bien puesta.
Bajo el espíritu de Buchanan’s, el video celebra esos planes que no necesitan excusas, porque con los suyos —entre risas, estilo y conversaciones honestas— siempre hay una razón para reunirse.