Estilo de vida

Paula Jassir y el arte de ser auténtica

Redacción Fucsia, 7/1/2026

Moda, joyas y una mesa bien servida marcan la conversación de la influenciadora junto a su familia elegida y Buchanan’s.

Paula Jassir y el poder del estilo personal
Paula Jassir y el poder del estilo personal - Foto: Cortesía

Paula Jassir entiende la moda como una extensión de la personalidad. Siempre en tacones, con una inclinación clara por los looks dramáticos y atrevidos, la influenciadora y creadora de su propia marca habla de estilo desde la autenticidad.

En esta conversación acompañada por Buchanan’s, confiesa que encuentra inspiración en las joyas, en los detalles y en esa estética que no teme llamar la atención, mientras define su cita ideal como una buena mesa y unos drinks bien servidos.

Más allá de la ropa, la charla gira en torno a los vínculos que sostienen su día a día. Paula reconoce que su familia elegida ha sido clave para recordarle la importancia de ser fiel a sí misma y de compartir siempre alrededor de una mesa bien puesta.

Bajo el espíritu de Buchanan’s, el video celebra esos planes que no necesitan excusas, porque con los suyos —entre risas, estilo y conversaciones honestas— siempre hay una razón para reunirse.

-Silvia Tcherassi renueva su boutique de Cartagena con una cápsula exclusiva
-Las prendas tejidas que elevarán tus looks de fin de año
ModaTendencias
Google News Fucsia

Conozca más de Fucsia aquí

Entradas relacionadas